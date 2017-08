Na koncercie TVP zebrano milion złotych

Jak przekonać szefa do awansu?

"Gwiazdy Letniego Nieba" to wspólnie przedsięwzięcie TVP, producenta artystycznego widowiska i władz stolicy regionu świętokrzyskiego. Koncert, który odbył się w kieleckim amfiteatrze "Kadzielnia" obejrzało ponad tysięcy osób. Pod wrażeniem atmosfery panującej podczas koncertu był prezes TVP Jacek Kurski.

"Jestem wniebowzięty. Jak zobaczyłem wypełniony amfiteatr, najpiękniejszy w Polsce i jeden z najpiękniejszych w Europie, to nie miałem wątpliwości, że to miasto zasługuje na kolejne koncerty tego typu. Mam nadzieję, że ten nowy format muzyczny od przyszłego roku będzie nowym festiwalem" – powiedział Kurski, dodając, że festiwal będzie "komplementarnym i uzupełniającym do festiwalu opolskiego".

Na deskach pojawili się m.in.: Lombard i Feel, Natalia Kukulska i Urszula.

Podczas dwugodzinnego koncertu, który poprowadzili Edyta Herbuś i Tomasz Wolny, wolontariusze Caritas Polska zbierali pieniądze na rzecz osób poszkodowanych w ubiegłotygodniowych nawałnicach.

Prezes TVP pochwalił się dziś na Twitterze, że zebrano wczoraj ponad milion złotych. "Widzowie TVP nie zawiedli!Ponad milion zł dla ofiar nawałnic dzięki wspaniałemu koncertowi w Kielcach!" - napisał Kurski.