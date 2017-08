Londyn: E-papieros przyczyną ewakuacji?

Stacja została ewakuowana i nie zatrzymywały się na niej pociągi londyńskiego metra. Działania na miejscu przeprowadziła British Transport Police (BTP), wezwana na stację o godz. 19:40 miejscowego czasu.

Funkcjonariusze ze specjalnie szkolonymi psami przeszukali stację, by upewnić się, że jest ona bezpieczna. BTP ma nadzieję, że stacja będzie ponownie otwarta "bardzo szybko".

Kolej poinformowała, że londyńczycy do końca dnia mogą spodziewać się sporych zakłóceń w funkcjonowaniu ruchu pociągów. Prosi, by pasażerowie korzystali z innych stacji. Euston Station jest jedną z głównych stacji kolejowych w stolicy Wielkiej Brytanii. Leży w północnej części miasta i posiada 18 krawędzi peronowych.

W mediach społecznościowych pojawiły się informacje o panicznej ucieczce, jaka miała miejsce po niewielkiej eksplozji.

I'm at #Eustonstation - everyone started running and screaming - finished my coffee then left the back entrance - armed police are here