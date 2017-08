Książę George ikoną gejów? Polityk krytykuje artykuł z "PinkNews"

Podstawą artykułu było zdjęcie czteroletniego księcia, wykonane w czasie wizyty księcia Williama i jego żony Kate w Niemczech. George został wówczas sfotografowany, gdy stał w drzwiach helikoptera.

•Prince George has become a gay icon overnight.

Photo of him excitedly holding his face changed everything.

???????? pic.twitter.com/aKFsgPj8u9