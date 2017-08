Australia: W "Handsome Her" mężczyźni płacą więcej

Właścicielka wegetariańskiego lokalu "Handsome Her" w Melbourne zdecydowała o podwyżce cen dla mężczyzn, aby podkreślić różnicę w zarobkach kobiet i mężczyzn w Australii. Kobiety zarabiają tam średnio o 17,7 proc. mniej niż mężczyźni na takich samych stanowiskach.

Oprócz tego w lokalu kobiety mają pierwszeństwo w zajmowaniu miejsc siedzących.

Zgodnie z tą polityką ceny w lokalu są o 18 proc. wyższe dla mężczyzn. Różnica przekazywana jest na cele charytatywne - dla organizacji, które działają na rzecz kobiet pokrzywdzonych na rynku pracy.

Decyzja właścicielki wzbudziła gorącą dyskusję w mediach społecznościowych. Oprócz ostrej krytyki polityka ta spowodowała również aplauz i wielu klientów przyjeżdża do knajpki "Handsome Her", by nie tylko zapłacić więcej - w przypadku mężczyzn - ale też wpłacić dobrowolną darowiznę.