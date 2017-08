Norfolk: Morze wyrzuciło na brzeg ogromne rury

Rury mają średnicę dwóch i pół metra. Najdłuższa z nich ma prawie 500 metrów długości.

Do odkrycia doszło w pobliży miasta Winterton. Jak się okazało, rury były transportowane z Norwegii do Algierii. Mają tam być wykorzystane do budowy projektu budowlanego.

Elementy odczepiły się, a prąd morskie wyrzucił je na plażę. Łącznie po morzu dryfowało 12 elementów, większość z nich udało się zabezpieczyć zanim dotarły do brzegu.

Władze uspokoiły mieszkańców, że rury są nowe i nie stanowią zagrożenia dla środowiska.