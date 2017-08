Włochy: Hotelarz nie przyjął pary w hotelu z powodu koloru skóry gości

Hotelarz z Ferragosto odmówił ugoszczenia w hotelu ciemnoskórego Włocha kubańskiego pochodzenia i jego partnerki. Powodem był kolor ich skóry.