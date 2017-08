Seattle: Usuną pomniki konfederatów i Lenina

Jak przekonać szefa do awansu?

Co łączyło IRA z wywiadem III Rzeszy?

Amerykańskie media podkreślają, że oświadczenie Murray'a jest znacznie ostrzejsze niż jego poprzednia wypowiedź, gdy wyraził obawy dotyczące usunięcia pomnika konfederatów. Cmentarz Lake View jest zamknięty od środy, kiedy pojawiły się pogróżki dotyczące pomnika. Pozostanie nieczynny co najmniej do poniedziałku.

Pomnik wzniesiony w 1926 roku przez stowarzyszenie United Daughters of the Confederacy oraz monument Lenina stoją na terenie prywatnym. Mimo to Murray uważa, że powinny zostać usunięte.

- Tego rodzaju symbole nie tylko reprezentują historyczne niesprawiedliwości, ale ich istnienie powoduje ból u tych, którzy sami - lub ich rodziny - zostali dotknięci tym okrucieństwem - powiedział Murray w oświadczeniu. - Powinniśmy usunąć te wszystkie symbole, bez względu na to, jaka orientacja polityczna mogła je przygarnąć przez dziesięciolecia od ich powstania.

Petycja na portalu change.org dotycząca usunięcia pomnika konfederatów ma prawie 5 tys. podpisów.

W swoim oświadczeniu Murray po raz pierwszy wspomniał też o monumencie Lenina we Fremont, gdzie w środę zebrała się niewielka grupa protestujących. Pomnik jest na sprzedaż i często ulega aktom wandalizmu, oblewany symbolizującą krew czerwoną farbą.

Stanowy senator Reuven Carlyle, którego rodzina musiała opuścić Polskę w 1924 roku, uważa, że Lenin nie powinien być usuwany. Pomnik nazwała świadectwem porażki "morderczego, bolesnego reżimu". - Sztuka może być obraźliwa i bolesna, ale może też przynieść ciekawość, wiedzę. Instalacja monumentu osoby, która nigdy nie pozwoliłaby na postawienie pomnika swoim politycznym rywalom, jest symboliczną reprezentacją zwycięstwa demokracji i wolności nad uciskiem - napisał na swoim blogu.