Sondaż: Program 500 plus nie dla bogatych?

Prawie 60 proc. ankietowanych uważa, że program 500+ należy zmienić tak, by wypłacać pieniądze jedynie uboższym Polakom. Trzech na dziesięciu badanych jest przeciwnego zdania. Opinii w tej sprawie nie ma 13 proc. respondentów.

- Częściej to mężczyźni uważają, że pieniądze z programu 500+ należy wypłacać jedynie uboższym (59 proc. vs 55 proc. kobiet). Tego zdania są też częściej osoby w wieku powyżej 50 lat (62 proc.), badani o wykształceniu średnim i wyższym (po 57 proc.), o dochodzie od 2001 do 3000 zł (63 proc.) oraz respondenci z miast do 20 tysięcy mieszkańców (66 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Według Witolda Michałka z Business Centre Club wyniki badania ankietowego wyraźnie wskazują, że Program 500+ jest postrzegany przez obywateli (w stosunku 2:1) jako rozrzutny, realizujący przede wszystkim cele polityczne, generujący wydatkowanie olbrzymich funduszy publicznych w sposób nieefektywny i kłócący się z powszechnym poczuciem sprawiedliwości społecznej.

- Obywatele nie rozumieją, dlaczego osoby o niskich wynagrodzeniach mają poprzez płacone przez siebie podatki oraz zwiększanie zadłużenia przyszłych pokoleń, finansować dodatki na dzieci w rodzinach o wysokich oraz bardzo wysokich dochodach. Obywatele zdają też sobie sprawę z tego, że deklarowane cele demograficzne nie będą osiągnięte poprzez realizację tak wadliwie skonstruowanego programu – komentuje Michałek w rozmowie z serwisem rp.pl.

I dodaje, że dostrzegają również, że Program 500+ jest jak “czarna dziura” - “zjada” tak wielkie zasoby finansowe będące w dyspozycji rządu (oraz wynikające z dodatkowego zadłużenia budżetu państwa), że pieniędzy nie wystarcza już na inne, bardzo ważne cele socjalne takie jak ochrona zdrowia, organizacja opieki instytucjonalnej dla bardzo małych dzieci, opieki nad osobami niepełnosprawnymi, na edukację, itp. Oraz np. na odmrożenie wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w sferze budżetowej - w warunkach 2-2,5 procentowej inflacji oraz 4-procentowego wzrostu PKB (za I kwartał 2017 rdr).