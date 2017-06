Aplikacja do szukania jedzenia u sąsiadów

Greenpeace Polska: co roku w kraju marnujemy 9 mln ton żywności

CNN Money przypomina, że amerykańskie gospodarstwa domowe wyrzucają co roku jedzenie o łącznej wartości 165 miliardów dolarów. Dzięki Oilo część tego jedzenia może zamiast do kosza, trafić do sąsiadów - czytamy w serwisie CNN.

Użytkownicy Oilo wrzucają do aplikacji zdjęcia i opisy produktów żywnościowych, których już nie potrzebują, albo których nie zdążą zjeść przed upływem terminu ważności - a także informację kiedy i gdzie można się po żywność zgłosić.

Cook podkreśla, że aplikacja ma służyć m.in. zbliżeniu lokalnych społeczności. Oprócz tego jest jednak również szansą na ograniczenie ilości jedzenia, która trafia do śmietników. Z kolei piekarnie czy kawiarnie mogą za pomocą aplikacji rozdać produkty, których nie sprzedadzą w ciągu dnia, a które następnego dnia będą już czerstwe.

Cook zwraca również uwagę, że dla wielu osób może to być forma pomocy socjalnej - i ważne źródło zdobywania żywności. - Otrzymujemy podziękowania od osób, które piszą, że położyłyby się spać głodne, gdyby nie Olio - mówi Cook.

Jak dotąd aplikację pobrano 180 tys. razy. Jest najpopularniejsza w USA i Szwecji.

Olio współpracuję też z brytyjskimi sieciami supermarketów Sainsbury's i Morrison's.