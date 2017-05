Wielka Brytania: 18 miesięcy w kolejce do dentysty

Jak czytamy w "The Guardian" z usług publicznych dentystów chciałoby w Kornwalii skorzystać przeszło 14 tysięcy osób. Niektórzy decydują się na podróż do sąsiedniego hrabstwa Devon pokonując blisko 100 km, by trafić do placówki, która jeszcze jest w stanie przyjąć pacjentów szukających dentysty.

Jak pisze "The Guardian" problemem jest brak środków w systemie publicznej służby zdrowia, a także zbyt mała liczba dentystów.

Problem może stać się jednak jeszcze poważniejszy w związku z Brexitem. Brytyjskie Stowarzyszenie Dentystów podkreśla, że co piąty pacjent korzystający z dentysty w ramach publicznej służby zdrowia jest leczony przez dentystę z kraju UE lub spoza niej.

"Brak gwarancji dla tych ludzi przed negocjacjami ws. Brexitu każe stawiać pytanie o dalszy rozwój rynku usług dentystycznych" - czytamy w oświadczeniu Stowarzyszenia.

Rzeczniczka brytyjskiego NHS (odpowiednik polskiego NFZ) przyznaje, że w Kornwalii nie ma publicznych placówek, w których można zostać natychmiast przyjętym przez dentystę. - W niektórych miejscach trzeba czekać nawet 18 miesięcy - dodaje.

Z raportu organizacji pozarządowej "Which?" z 2015 roku wynika, że z 7500 praktyk dentystycznych mających kontrakt z NHS tylko 4500 rejestrowało pacjentów - pozostałe wyczerpało już limit w ramach publicznego ubezpieczenia.