Świadkowie wybuchu w Manchesterze: Nagle wszyscy zaczęli biec

17-letni Oliver Jones był na koncercie Ariany Grande w Manchester Arena wraz z 19-letnią siostrą. - Wybuch odbił się echem w całym holu, ludzie zaczęli biec - relacjonuje. - Widziałem ludzi krzyczących i biegnących w jedną stronę, a potem wielu z nich zawróciło i zaczęło biec w przeciwnym kierunku - dodaje opisując panikę jaka wybuchła po eksplozji.

NEW: Video appears to show moment of blast at Manchester Arena. "Oh my God. What just happened?" https://t.co/rRPcjBF6cW pic.twitter.com/11h2fi22Ul