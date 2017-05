Zuckerberg po 12 latach ukończył Harvard

Zuckerberg porzucił studia, by skupić się na rozwoju swojego projektu. Facebook miał ułatwić życie studentom, a stał się serwisem społecznościowym, który rozprzestrzenił się na cały świat.

Władze uczelni postanowiły przyznać dyplom honorowy. Rektor Uniwersytetu Harvarda prof. Drew Faust wyjaśnił, ze odkrycie Zuckerberga zmieniło charakter zaangażowania społecznego na całym świecie. Jego zdaniem mało który wynalazek jest w stanie rywalizować z Facebookiem.

Mark Zuckerberg pochwalił się dyplomem na Facebooku. "Mamo, zawsze Ci mówiłem, że wrócę i zdobędę dyplom" - napisał.

Zuckerberg wygłosił na uczelni specjalną mowę dla studentów, którzy w tym roku ukończyli studia. - Jestem zaszczycony mogąc być tu z wami, bo spójrzmy prawdzie w oczy, osiągnęliście coś, co mi nigdy się nie udało. Jeśli przebrnę przez tę przemowę, to będzie właściwie pierwsza rzecz jaką skończyłem na Harvardzie. Mamo, zrobiłem to dla ciebie - powiedział założyciel Facebooka.

Zuckerberg jest obecnie obecnie jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Jego majątek szacowany jest na 64,2 miliarda dolarów.