Poznań: Skradziono samochód. W środku orteza dziecka

Do kradzieży doszło w piątek wieczorem na Strzeszynie Starym w Poznaniu. Łupem złodziei padł samochód Ford Fiesta. W środku pojazdu znajdowały się dwie ortezy dwunastoletniej dziewczynki. Rodzice dziecka apelują do złodziei, by zwrócili ortezy, bo zostały one specjalnie stworzone dla niepełnosprawnej 12-latki.

"Wczoraj o 21 sprzed domu położonego na ul. Grajewskiej, dzielnica Strzeszyn Stary skradziono Forda Fiestę koloru białego. W aucie były między innymi ortezy należące do chorej na chorobę genetyczną dziewczynki lat 12, która nie chodzi samodzielnie i potrzebuje ortez do właściwej stabilizacji stopy - pisze Pani Zofia. Proszę z całego serca o zwrot ortez, które zostały wykonane na miarę i nie są przydatne nikomu innemu" - przekazała matka dziecka.

O sprawie zostali poinformowani funkcjonariusze policji. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje w sprawie kradzieży, proszone są o kontakt z policją. Funkcjonariusze z komisariatu na Jeżycach czekają na zgłoszenia pod numerem telefonu: 61 84 122 11 997