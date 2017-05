Mali: Para bez ślubu została ukamienowana

- Islamiści wykopali dwa doły, w których umieszczono kobietę i mężczyznę, żyjących bez ślubu - powiedział lokalny urzędnik. - Zostali ukamienowani na śmierć - dodał.

Z relacji wynika, że w egzekucji uczestniczyły cztery osoby. Wymierzanie kary było oglądane przez miejscową ludność. Ukamienowanie było karą za nieprzestrzeganie prawa islamskiego, które nie zezwala parom na wspólne życie bez ślubu.

Mali pogrążyło się w chaosie w 2012 roku, kiedy powiązani z Al-Kaidą islamiści wykorzystali wojskowy zamach stanu w Bamako do zawłaszczenia separatystycznej rebelii Tuaregów i zajęcia pustynnej północy kraju.

W okresie od marca 2012 r. do stycznia 2013 r. oddziały islamistów kontrolowały część północnego terytorium Mali po wyparciu stamtąd wojsk rządowych. Dopiero interwencja wojsk francuskich rozpoczęta w styczniu 2013 r. zmusiła dżihadystów do odwrotu. Latem 2013 roku do Mali zostały skierowane jednostki ONZ w sile 11 tys. żołnierzy mające pomóc w normalizacji sytuacji na północy kraju.