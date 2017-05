Austria: Dzik zaatakował brytyjskiego ambasadora

Turner zdradził, że w uciekając przed szarżującym dzikiem doznał niegroźnych obrażeń. Podkreślił też, że osobnik, który go gonił był "masywny", ale - jak zaznaczył - ostatecznie nie doszło między nimi do kontaktu.

Na blogu ambasadora czytamy, że do ataku doszło, gdy - w trakcie - spaceru - nieoczekiwanie natknął się na niewielkie stado dzików, którym towarzyszyły młode. Dyplomata pisze, że natychmiast odwrócił się i powoli zaczął się oddalać.

Wtedy właśnie Turner usłyszał "hałas, podobny do tego, jaki towarzyszy końskiemu galopowi". Okazało się, że jeden z dzików postanowił go zaatakować.

Dyplomata próbował schronić się przed dzikiem wspinając się na stertę pni ściętych drzew, ale próbując wejść na górę poślizgnął się i spadł na ziemię.

"Wtedy się odwróciłem i zobaczyłem, że dzik zawrócił i dołączył do stada" - pisze Turner.

Ambasador podkreśla przy tym - powołując się na stronę poświęconą myślistwu - że dziki są groźniejsze od niedźwiedzi.

My bruising encounter with a wild boar in #Vienna - my new blog https://t.co/mKRW0yxOni pic.twitter.com/VvtA4KmZ0F