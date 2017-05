Finlandia ma za mało nauczycieli islamu

Niewystarczająca liczba nauczycieli mogących prowadzić zajęcia z islamu dla muzułmanów to efekt - jak czytamy w yle.fi - słabej znajomości języka fińskiego wśród muzułmanów, którzy nie są w stanie zdać egzaminów na kursy, które musi ukończyć osoba mająca uczyć w szkole.

- Język jest głównym problemem. Osoby nie mówiące po fińsku mają problem z rozpoczęciem kursów dla nauczycieli, w efekcie liczba nauczycieli rośnie znacznie wolniej niż liczba uczniów-muzułmanów - tłumaczy Pekka Iivonen z Narodowej Agencji Edukacji.

Suaad Onniselkä, nauczycielka islamu w szkole średniej w Helsinkach podkreśla, że sama znajomość religii to za mało do tego, by być dobrym nauczycielem islamu. Podkreśla jednocześnie, że fińskie społeczeństwo potrzebuje akademickiej wiedzy na temat islamu i innych religii.

- To ułatwi odnalezienie się w społeczeństwie, w którym spotykamy się z ludźmi, dla których wiara lub brak wiary odgrywają ważną rolę w ich codziennym życiu - przekonuje.

Onniselkä podkreśla jednocześnie, że nauka o islamie nie ma służyć walce ze stereotypami dotyczącymi muzułmanów, ani antyislamskim nastawieniem.

- To przedmiot akademicki. Uczymy o islamie, aby uczniowie wiedzieli więcej o swoich tradycjach - mówi.