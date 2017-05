Patriotyzm dla najmłodszych czyli wystawa "Patrioci codzienności – rzeczy niepospolite”

Wystawa "Patrioci codzienności” ma na celu kształtowanie i popularyzowanie wrażliwych postaw społecznych oraz współczesnego rozumienia pojęcia „patriotyzm”.

Autorzy wystawy wybrali nowoczesną i atrakcyjną dla najmłodszych formę wystawy. Choć na ekspozycji pojawiły się artystyczne instalacje specjalnie dostosowane do percepcji dzieci, ich treść odpowiednia jest również dla dorosłych. - Budując wystawę, zawsze trzeba się zastanowić, co do nich dotrze, co ich zainteresuje. Na naszej wystawie znajdą państwo wielkoformatowe, nowoczesne portrety naszych patriotów. Przy każdej osobie jest stanowisko z zadaniami interaktywnymi, nie w formie aktywności z tabletem, tylko aktywności z przedmiotem, z działaniem. Mamy mnóstwo zadań, które angażują dzieci - mówiła w Radiu Warszawa Magdalena Dąbrowska z Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Jak dodaje Anna Grunwald, twórcy wystawy zastanawiali się, czym jest współczesny patriotyzm. - Chcieliśmy skoncentrować się na szerzej pojętej etnografii. Bardziej w kierunku antropologii, refleksji nad życiem człowieka i nad wartościami, które towarzyszą człowiekowi - mówi Grunwald. – Projekt zachęca także dorosłych do refleksji nad ważnymi wartościami.

Wystawa jest podsumowaniem projektu "Patriotyzm codzienności – rzeczy niepospolite”, który realizowany jest od czerwca 2016 roku. Obejmował on spotkania z Patriotami Codzienności. Dorobek, efekty działalności i historie, którymi podzielili się z zespołem Muzeum dla Dzieci, prezentowane są w formie interaktywnych instalacji oraz w aplikacji multimedialnej, w której zobaczyć można między innymi fotografie i filmy z udziałem Patriotów Codzienności.

Twórcy projektu rozumieją patriotyzm codzienności jako aktywność ludzi oraz organizacji. Jest to szczególne zaangażowanie w sprawy wspólne, odkrywanie i budowanie tożsamości oraz kształtowanie postaw obywatelskich. Przede wszystkim interesuje ich codzienna działalność kulturalna, edukacyjna oraz etyczna na rzecz środowisk najbardziej potrzebujących, takich, które narażone są na społeczne wykluczenie.

Wystawa będzie prezentowana do 15 lipca w Muzeum dla Dzieci przy ulicy Kredytowej 1 w Warszawie. Towarzyszyć jej będą działania edukacyjne. Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm jutra” oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Więcej informacji na temat wystawy na stronie www.muzeumdladzieci.pl.