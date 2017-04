Saudowie w komisji ONZ ds. praw kobiet. Belgia: Przepraszamy

Wybory członków do nazywanej "genderową" komisji ONZ odbyły się 23 kwietnia.

W głosowaniu wzięło udział 54 stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, a spośród nich 47 opowiedziało się za tym, aby w komisji zasiedli przedstawiciele Arabii Saudyjskiej. Kraju, który słynie z opresyjnego prawa wobec kobiet.

Wśród popierających Saudów państw znalazła się również Belgia.

Saudi Arabia, which over 40 years funded radical Islam in Belgium, was likely supported for @UN women's right body by Belgium, MPs conclude. pic.twitter.com/emlYf0qBIz