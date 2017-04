TASS: W metrze w Petersburgu doszło do wybuchu. Są ofiary

15:02

Co najmniej 50 osób zostało rannych w wyniku eksplozji - podał TASS, powołując się na rzecznika prasowego lokalnego gubernatora. W rejon, w którym doszło do eksplozji, skierowano 17 karetek, ich liczba będzie się zwiększać.

14:58

Władimir Putin złożył kondolencje rodzinom ofiar eksplozji w metrze.

14:55

Interfax podaje, że co najmniej 20 osób zostało rannych. Jeden z ładunków wybuchowych miał być wypełniony żelaznymi elementami.

14:53

Wszystkie stacje metra w Petersburgu zostały zamknięte.

14:50

At least one of the explosions took place on a subway car at the Sennaya Ploshchad station in St. Petersburg https://t.co/jdQ1TElhId pic.twitter.com/TfMRLCpMny — CNN International (@cnni) 3 kwietnia 2017

14:48

W Petersburgu miało dziś dojść do spotkania prezydentów Rosji i Białorusi - Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki. Putin oświadczył już, że służby badają przyczyny eksplozji i nie wykluczają zamachu terrorystycznego.

14:47

Narodowy Komitet Antyterrorystyczny (NAK) potwierdził, że w eksplozji w metrze w Petersburgu zginęło 10 osób. Według służb ratowniczych, cytowanych przez agencję Reutera, do wybuchów doszło w dwóch wagonach na dwóch stacjach metra. Eksplozje nastąpiły ok. godz. 14:30 czasu lokalnego.

14:35

Video purportedly from St. Petersburg metro, where explosion said occurred, shows smoke-filled station https://t.co/K6PTwcBtza h/t @varlamov — Christopher Miller (@ChristopherJM) 3 kwietnia 2017

14:30

Interfax poinformowała, że w metrze słyszano dwie eksplozje. RIA Nowosti pisze z kolei o wybuchu na dwóch stacjach metra.

14:20

Cytowany przez agencję Reuters świadek twierdzi, że w rejon wybuchu skierowano co najmniej 8 karetek.

14:15

Trwa ewakuacja stacji Siennaja Płoszczad, która położona jest w samym centrum Petersburga. W związku z eksplozją zamknięto siedem stacji - podają źródła. Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych informuje, że otrzymało sygnały o zadymieniu w metrze. Doniesienia te są obecnie weryfikowane.

14:10

Agencje prasowe, powołując się na świadków, informują o głośnym huku na stacji Siennaja Płoszczad i silnym zadymieniu.