Szwajcaria: Spa nie chciało ugościć niepełnosprawnych

W 2012 roku spa Heilbad Unterrechstein, znajdujące się w gminie Grub, odmówiło prawa wstępu pięciu niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo dzieciom ze szkoły specjalnej w Heerbrugg w wieku od 6 do 14 lat, uzasadniając to tym, że dzieci przeszkadzałyby innym klientom. Teraz sąd uznał, że było to złamanie przepisów zakazujących dyskryminacji.