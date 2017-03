"Nowy Jedwabny Szlak" - ostatni etap organizacji wyprawy

15 marca dyrektor Generalna UNESCO Irina Bokova podjęła decyzję o objęciu jej swoim patronatem.

W dobie globalizacji i dynamicznego rozwoju procesów integracyjnych, ludzkość staje w obliczu konieczności szukania nowych dróg współdziałania. W ten trend wpisuje się projekt autorstwa Jacka Pałkiewicza, który ma być impulsem do odświeżenia legendarnej sieci starożytnych dróg karawanowych. Dziś Jedwabny Szlak ze swoim wielki potencjałem stanowi jedną z najpotężniejszych marek na świecie - może nawet większą od Disneya czy Coca Coli.

- Jednym z celów wyprawy z Pekinu do Warszawy jest propagowanie rozpoznawalności Polski, jej dorobku, historii, oraz atrakcyjności turystycznej. Chodzi także o promocję naszego kraju jako bramy do Europy w celu intensyfikacji polsko-chińskich relacji gospodarczych związanych z inicjatywą transportowego szlaku Belt and Road. To wszystko w aspekcie adaptacji do nadchodzącej przyszłości i nowego ładu globalnego. Pamiętamy też o odświeżeniu śladów polskiej diaspory, o umocnienie jej tożsamości i identyfikację z ojczyzną – mówi Krzysztof Petek, członek grupy ekspedycyjnej. - Mam prawo sądzić, że to przedsięwzięcie stanie się jedną ze sztandarowych inicjatyw promujących w tym roku polską markę - dodaje.

Projekt objęły swoim patronatem m.in.: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kazachstanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Uzbekistanu, Ministerstwo Turystyki Kirgistanu. Nieoficjalne wsparcie zapewniło też Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej.

Patronat Dyrektora Generalnego UNESCO przyznawany jest stosunkowo rzadko i dotyczy inicjatyw jedynych w swoim rodzaju. W Polsce pod auspicjami UNESCO obchodzone były wielkie rocznice historyczne, związane z wybitnymi postaciami naszej kultury: Fryderykiem Chopinem, Ignacym Paderewskim czy Czesławem Miłoszem, którzy przybliżyli swój dorobek w Polsce i na świecie.

Jacek Pałkiewicz, reporter, eksplorator, odkrywca źródła Amazonki, jest członkiem Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie. Twórca survivalu w Europie, pokonał Atlantyk w roli dobrowolnego rozbitka, jego naukowa ekspedycja ustaliła źródło Amazonki, szkoli kadry menadżerskie w przekraczaniu barier osobowości w warunkach krańcowego obciążenia. Podejmuje wywołujący emocje temat normalizacji dobrosąsiedzkich stosunków z Rosjanami. Autor wielu książek, współpracuje od wielu lat z "Rzeczpospolitą".