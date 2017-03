Jan Śpiewak odchodzi z ruchu Miasto Jest Nasze

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Warszawski aktywista Jan Śpiewak poinformował, że odchodzi ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Radny stolicy przez wiele lat był przewodniczącym tego stowarzyszenia.

"Większość członków stowarzyszenia na marcowym walnym zebraniu zdecydowała się stonować polityczną działalność MJN i podążać drogą klasycznej organizacji pozarządowej, stawiającej na działania miękkie. Szanuję tę decyzję stowarzyszenia, dlatego nie chcę by czuło się ono związane moimi dalszymi działaniami" - napisał Śpiewak.

"Odchodzę ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Rysuje się szansa na to, żeby w najbliższych wyborach samorządowych powstała koalicja, która rozumie i kocha miasto oraz bezkompromisowo opowiada się po stronie mieszkańców. Chcę brać udział w jej tworzeniu. Zapraszam Was do współpracy. Historia nam nie wybaczy, jeśli nie wykorzystamy tej szansy" - czytamy dalej.

Ruch Miasto Jest Nasze został zawiązany w 2013 roku. Rok później zaczął funkcjonować jako stowarzyszenie. MJN zrzesza ponad 100 mieszkańców Warszawy. Jan Śpiewak był prezesem stowarzyszenia w latach 2014-2016. Obecnie funkcję tę pełni Piotr Micuła.