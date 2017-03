Zwolnienie Makłowicza. Internauci organizują "Wielkie gotowanie przed siedzibą TVP"

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

"Po prawie dwudziestu latach me programy niebawem znikną z anteny telewizji publicznej, a niektóre nakręcone już premierowe odcinki nie zostaną przez nią kupione i wyemitowane" - napisał wczoraj na Facebooku Makłowicz.

Wcześniej dziennikarz zarzucił Telewizji Polskiej manipulację przy emisji sportu promującego stacje TVP. - Z mojej wypowiedzi usunięto pierwszą część zdania, które w całości brzmiało: "Telewizja smakuje różnie, ale program 'Bake Off' smakuje wyłącznie słodko i doskonale". Nie mogłem powiedzieć inaczej, bo nie zgadzam się ze wszystkimi rzeczami, które dziś dzieją się w telewizji publicznej - mówił dziennikarz.

W związku z decyzją TVP na Facebooku powstało wydarzenie "Wielkie gotowanie przed siedzibą TVP".

"W ramach sprzeciwu wobec wyrzucenia Pana Roberta z TVP proponujemy wspólne gotowanie potraw pod siedzibą TVP i wspólne oglądanie jego programu. Nie mamy wątpliwości, że decyzja ta miała charakter czysto polityczny i nie miała najmniejszego związku z poziomem programu kulinarnego Pana Roberta" - piszą organizatorzy.

"1. Nasze wydarzenie ma być wyrazem wsparcia dla Pana Roberta Makłowicza i sprzeciwem wobec działań władz mediów publicznych, które eliminują wszystkie postaci niezgadzające się z przyjętą przez nie linią polityczną. W naszej opinii współpraca z Panem Makłowiczem została przez TVP zerwana nie dlatego, że zaangażował się on w politykę, a właśnie dlatego, że chciał się od niej trzymać z daleka.

2. Pan Makłowicz w swoich programach przez lata dawał przykład wysokiej kultury i dobrego smaku. Również poza nim wykazuje się klasą i stonowaniem w swoich wypowiedziach. Idąc za jego przykładem, apelujemy do uczestników wydarzenia, by powstrzymywali się od nienawistnych i wulgarnych komentarzy pod czyimkolwiek adresem. Chcemy, by nasze wydarzenie przebiegło w przyjaznej, sympatycznej atmosferze.

3. Uprzedzając sugestie, które być może padną ze strony osób nam nieprzychylnych, informujemy że nie jesteśmy powiązani z żadną opcją polityczną i nie działamy z niczyjej inspiracji. Nie mamy nic wspólnego z KODem ani którąkolwiek z partii opozycyjnych. Jesteśmy zwykłymi, młodymi ludźmi, którym zależy, by media publiczne w Polsce zachowały rozum i godność człowieka" - tłumaczą dalej założyciele wydarzenia.