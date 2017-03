Szukają "Wojtka z Polski". Apel na YouTube

- Hej Polacy, co słuchać? Wiem, że to trochę dziwne. Nigdy czegoś podobnego nie robiłam i nie wiem co powiedzieć - zaczyna swój materiał Dee Deee.002.

Kobieta poznała Polaka cztery miesiące temu na koncercie w Warszawie. Tego dnia w Polsce grał zespół z Nowego Orleanu. - Na tym koncercie poznałam faceta - Polaka. On był niesamowity, w 100% był w moim typie. Był wysoki, przystojny i miał ciemne włosy. Był seksowny i miał najpiękniejsze oczy jakie kiedykolwiek widziałam - opisuje spotkanego mężczyznę autorka filmu.

- Rozmawialiśmy cały koncert. Wychodząc, zgubiliśmy się w tłumie - tłumaczy dalej.

Autorka prosi o pomoc w odnalezieniu Wojtka. Jej film obejrzało już ponad 300 tysięcy osób. W komentarzach pod filmem pojawiają się propozycje pomocy. Autorka zdążyła już podziękować za duży odzew w tej sprawie. - Nie mogę uwierzyć, że to się dzieje. Dostałam już 147 wiadomości. Nie mogę na wszystkie z nich odpowiedzieć, ale doceniam pomoc - napisała.