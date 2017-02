7-letni Toby prosi, by nie zabierać pieniędzy telewizji PBS, by sfinansować mur między USA a Meksykiem

Gdy spotkanie miało się ku końcowi, senator poprosił o ostatnie pytanie z sali. Wtedy właśnie odezwał się mały chłopiec. - Nazywam się Toby - przedstawił się.

- Donald Trump chce, żeby Meksykanie nie byli ważni dla ludzi, którzy mieszkają w Arkansas, którzy lubią Meksykanów, tak jak ja i mój dziadek - powiedział chłopiec.

- I on zabiera pieniądze na parki i (kanał telewizyjny - red.) PBS Kids, tylko po to, żeby zbudować ten mur (między USA a Meksykiem - red.). Nie powinien tego robić - oświadczył chłopiec. Jak pisze CNN prawdopodobnie chodziło mu o pojawiające się obawy, że w związku z kosztami budowy muru między Meksykiem a USA, administracja federalna będzie musiała zmniejszyć finansowanie m.in. parków narodowych i telewizji publicznej.

- On nie powinien robić tego wszystkiego tylko dla muru - podsumował chłopiec.

7-year-old Toby from Arkansas asks his Senator why Trump is defunding PBS kids just to build a wall #toby4president pic.twitter.com/c1amV54LHs