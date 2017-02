Stoimy na straży spokojnej starości - Domy Opieki Olimp

Domy opieki Olimp zlokalizowane są w bliskiej odległości od Warszawy, w województwie mazowieckim – Majdanie, Sulejówku i Nadmie. Bezproblemowy dojazd z centrum Warszawy jest niezwykle wygodny dla osób mieszkających i pracujących w stolicy – Twoi bliscy są w zasięgu ręki, jednak z dala od gwaru i zanieczyszczeń wielkiego miasta.

Wykwalifikowana kadra

Nasze domy opieki Olimp stworzyliśmy z myślą o tych, którzy poszukują drugiego domu z wykwalifikowaną opieką medyczną. Wszystkich pacjentów obdarzamy troską, szacunkiem i ciepłem. Naszym celem jest stworzenie domowej i rodzinnej atmosfery, ponieważ chcemy, żeby nasi pacjenci czuli się u nas jak najlepiej. Z pasją i zaangażowaniem zajmujemy się wszystkimi pacjentami. Wiemy, jak trudne jest zamieszkanie w domu opieki, dlatego dużą wagę przykładamy do tego, by obdarzyć nowe osoby specjalną opieką/ życzliwością.

Domowe wyżywienie

Wiele pacjentów skierowanych do domu opieki wymaga utrzymania specjalnej diety ze względu na stan zdrowia, np. cukrzycę, otyłość, czy choroby serca. Jesteśmy w stanie spełnić wszelkie wymagania dietetyczne, ponieważ posiłki przygotowujemy każdego dnia, na miejscu, ze świeżych i lokalnych produktów. Zależy nam na tym, aby osoby mieszkające u nas nie czuły się jak w szpitalu, tylko jak w domu. Przygotowując posiłki kierujemy się tym, aby posiadały wszelkie wartości odżywcze, a jednocześnie były smaczne dla naszych mieszkańców.

Komfortowe pokoje

Nasze domy pełne są zieleni. Każdy pokój urządzony jest w sposób przytulny i praktyczny. Mieszkańcy znajdą w nim wszystko, co niezbędne – wygodne łóżko, czy szafę na ubrania. Posiadamy pokoje indywidualne, 2 lub 3-osobowe. Wszystkie dostosowane są do osób starszych i niepełnosprawnych, tak samo jak łazienki. Bezpieczeństwo naszych pacjentów stawiamy na pierwszym miejscu. Ponadto, w każdym domu są liczne tarasy i balkony, a także pokoje wspólne, w których mieszkańcy spędzają czas na oglądaniu telewizji, rozmowach i grach.

Na łonie natury

1/3 powierzchni domu opieki w Sulejówku to tereny zielone. Położony w pobliżu mazowieckiego parku krajobrazowego, zaledwie 18 km od Warszawy. Stanowi prawdziwą oazę dla rekonwalescentów, dzięki panującej tam ciszy, spokoju i sprzyjającym warunkom klimatycznym. Ośrodek w Majdanie otoczony jest drzewami iglastymi i liściastymi, co również pozwala pensjonariuszom na obcowanie z przyrodą, z dala od miejskiego zgiełku. Dom opieki w Nadmie to niewielki ośrodek, znajdujący się tuż nad rzeką Czarną, w pobliżu terenów zielonych. Nadma to niewielka wieś sąsiadująca z Markami, w której panuje cisza i spokój, a czas płynie powoli. W każdej z dostępnych lokalizacji pensjonariusze mogą korzystać z ogrodów i przepięknych terenów zielonych, co sprzyja rekonwalescencji i utrzymaniu dobrego samopoczucia.

Radosna starość

Osoby niepełnosprawne i z ograniczeniami ruchowymi znajdą u nas przestrzeń dopasowaną do ich wymagań, a także specjalistyczną opiekę lekarską i pielęgniarską. Posiadamy specjalną ofertę dla chorych na Alzheimera, ponieważ wiemy, że opieka nad tymi pensjonariuszami wymaga odpowiednio wykwalifikowanego personelu. Nasze domy prywatne to też miejsca, w których seniorzy odnajdą spokój i radość w swoim wieku emerytalnym. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych prywatnych domów opieki Olimp. Każdy pensjonariusz stanie się częścią naszej rodziny.

