Indie zbadają czy krowi mocz może leczyć nowotwory

Krowy uważane są w Indiach za święte zwierzęta. Hindusi nie jedzą wołowiny - na tym tle często dochodzi do konfliktów z mieszkającymi w tym kraju muzułmanami - na prowincji w Indiach często dochodzi do samosądów na podstawie oskarżeń o to, że ktoś spożywa wołowe mięso.

Pierwszą rekomendacją komitetu ma być propozycja sfinansowania badań dotyczących tego czy krowi mocz może odegrać rolę w leczeniu chorób - m.in. nowotworów - poinformowała dr Kavya Dashora, przedstawicielka komitetu, który formalnie ma zacząć prace w tym miesiącu.

- Jest powszechnie wiadome, że mocz krów ma właściwości antywirusowe - powiedziała Dashora, która jest pracownikiem naukowym Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich i Technologii na uczelni w Delhi. - Musimy teraz tylko dowieść tego w sposób naukowy - dodała.

- To (przekonanie o leczniczych właściwościach krowiego moczu - red.) część naszej kultury, ale tylko dlatego, że jest to nasza kultura nie znaczy, że mamy w to ślepo wierzyć - dodała.

Wielu Hindusów wierzy, że mocz krowy może leczyć choroby. Jak podaje CNN produkty zawierające krowi mocz cieszą się w Indiach dużym powodzeniem - nie tylko jako lekarstwo, ale także jako talizman przynoszący szczęście.

O leczniczych właściwościach krowiego moczu przekonuje Virendra Kumar Jain, założyciel kliniki swojego imienia, w której tym specyfikiem leczy się różne choroby.

Od czasu objęcia urzędu premiera przez Naredrę Modiego w 2014 roku rząd przeznaczył już środki publiczne na działania zmierzające m.in. do zwiększenia ilości mleka dawanych przez krowy w Indiach.