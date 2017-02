Duńska Partia Ludowa apeluje, by imigranci obchodzilili chrześcijańskie święta

Foto: 123RF

Duńska Partia Ludowa domaga się, by imigranci przybywający do Danii obchodzili chrześcijańskie święta, takie jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc. - Chodzenie do kościoła, może sprawić, że ci ludzie znajdą się na właściwej ścieżce - oświadczył zajmujący się tematyką imigracji w partii Martin Henriksen.