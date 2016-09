Emigranci z Polski: Jeśli nie Anglia, to Islandia

Najnowszym hitem wśród szukających lepszego życia poza Polską jest Islandia – wynika z rozmów „Rzeczpospolitej” z pracownikami agencji pośrednictwa pracy. Zwracają uwagę na to, że islandzkie firmy coraz częściej szukają u nas pracowników. A Polacy chętnie ją podejmują skuszeni wysokimi zarobkami i dobrą opieką socjalną.

Dla budowlańców i inżynierów

– Islandia jest nowym, ciekawym kierunkiem – potwierdza Marek Truskolaski, prezes Work Service Express. – Przez lata ten kraj był kojarzony głównie z wyjazdami turystycznymi. Jednak od kilku miesięcy gospodarka Islandii bardzo przyśpieszyła, rynek oferuje tam wiele atrakcyjnych zajęć – mówi.

Jak podaje portal Wynagrodzenia.pl, zarobki Polaków na wyspie to od 2,7 do 7 tys. euro. Najwyższe średnie miesięczne wynagrodzenie brutto przypadło menedżerom i wynosiło 6985 euro (29 109 zł). Przeciętna pensja polskich specjalistów na wyspie to niemal 5 tys. euro, techników – ok. 4 tys. Pracownicy biurowi, wykwalifikowani robotnicy i sprzedawcy zarabiają poniżej 3 tys. euro.

Nie wolno zapłacić im mniej niż Islandczykom, bo stawek pilnują związki zawodowe. Porozumienia płacowe obejmują 90 proc. rynku.

Stopa bezrobocia w Islandii wynosi 4,3 proc.

Najwięcej ofert pracy czeka na pracowników branży budowlanej, mechaników samochodowych, rybaków i osób do wykonywania prostych prac sezonowych. Ale nie tylko, bo coraz częściej w serwisach znajdują się oferty dla inżynierów, niższego personelu technicznego, lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników biurowych. Zatrudnienie znajdą także pracownicy branży turystycznej.

– Co prawda Islandia nie jest w Unii Europejskiej, jednak podjęcie tam pracy jest łatwe dzięki dwustronnym umowom między tym krajem a Polską. Wystarczy mieć ważny paszport – mówi Truskolaski.

Nie liczmy na powroty?

Polacy są w Islandii najliczniejszą mniejszością. Obecnie ich liczba wynosi ok. 10 tys. (3 proc. ludności) i stale rośnie.

Mimo to GUS na razie nie wyodrębnia w swoich publikacjach wyjazdów do tego kraju. Ale to pewnie tylko kwestia czasu. Na razie z najnowszych danych GUS wynika, że w 2015 r. za granicą mieszkało 2,4 mln Polaków, z czego prawie 2 mln – w krajach Unii Europejskiej. I wciąż ich przybywa. Liczba naszych emigrantów w Europie w stosunku do 2014 r. zwiększyła się o 82 tys.

Najwięcej rodaków mieszkało w Wielkiej Brytanii. Czy to się wkrótce zmieni z uwagi na Brexit i napaści na tle narodowościowym, które miały miejsce w ostatnich dniach na Wyspach?

– Nie sądzę. Ksenofobiczne napaści to margines i bardzo niewielu Polaków ich doświadcza. To na pewno nie jest powód, by zmieniać kraj zamieszkania – przekonuje dr Jacek Kucharczyk, szef Instytutu Spraw Publicznych. – Oczywiście, jeśli komuś to bardzo przeszkadza albo tego doświadczył, może poszukać sobie innego miejsca do życia – dodaje.

Jak pisaliśmy we wtorkowej „Rzeczpospolitej”, rząd opracowuje pomysły na to, jak zachęcić do powrotów do kraju. Zdaniem Kucharczyka emigrant chętniej wybierze jednak inny kraj, np. Islandię, Irlandię, Norwegię, Kanadę czy Australię, niż wróci do Polski. – Gdyby rzeczywiście emigranci mogli liczyć na to, że w kraju będzie czekała na nich praca, pensja porównywalna z tą na Zachodzie i godne warunki życia, to być może by się na taki krok zdecydowali. W obecnej sytuacji nie ma na to szans – mówi.

Zadanie dla rządu

Innego zdania jest dr Michał Łuczewski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. – Polacy wiedzą, że tylko w kraju mogą czuć się „obywatelami pierwszego sortu”. I choć za granicą często żyje im się wygodnie, to jednak cały czas mają świadomość, że nie są u siebie. Poczucie przynależności narodowej jest dla nich źródłem godności. Dlatego uważam, że gdyby emigranci mieli ku temu okazję, chętnie wróciliby do kraju – tłumaczy ekspert.