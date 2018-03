Miller: Jaruzelska w wyborach do rady Warszawy lub sejmiku. Potem do Sejmu?

Monika Jaruzelska wystartuje w wyborach albo do Rady Miasta Warszawy, albo do sejmiku wojewódzkiego - zapowiedział szef SLD Leszek Miller.

Monika Jaruzelska, córka generała Wojciecha Jaruzelskiego, który w 1981 roku wprowadził w Polsce stan wojenny, w poniedziałek zapowiedziała start w najbliższych wyborach samorzšdowych. Będzie kandydowała z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej. - Do tej pory broniłam się przed politykš, ale teraz polityka bardzo weszła w moje życie. Czuję się zobowišzana, żeby stawać w obronie rodzin wojskowych, dotkniętych ustawš degradacyjnš - mówiła.

Do słów Jaruzelskiej o unikaniu polityki nawišzał w radiowej Trójce Leszek Miller. - Ja zresztš z paniš Jaruzelskš rozmawiałem już kilka lat temu o jakimœ zaangażowaniu politycznym, ale ona wtedy nie miała takich pragnień. Teraz z oczywistych powodów zmieniła opinię. To dla SLD i w ogóle dla polskiej polityki może być bardzo dobre i ciekawe rozwišzanie - mówił.

Miller zapowiedział, że Jaruzelska wystartuje w wyborach albo do rady Warszawy, albo do sejmiku Mazowsza. - A myœlę też, że byłoby dobrze, gdyby ubiegała się o przyszły mandat poselski, startujšc do Sejmu - zasugerował.

Jaruzelska zapowiadała, że zdecydowała się wejœć do polityki i "głównie zajšć się sprawš ustawy degradacyjnej" Według niej ustawa "otworzyła furtkę na to, żeby wojsko było upokarzane, żeby władza wykorzystywała to przeciwko samodzielnemu myœleniu wojska".

Leszek Miller zastrzegł tymczasem, że SLD nie jest partiš, która zajmuje się tylko PRL-em. - Gdyby SLD zajmowało się tylko tym, to można byłoby takš tezę postawić. Ale przecież tak nie jest. Natomiast każda partia polityczna stara się docierać do rozmaitych grup elektoratu i to, że Sojusz odwołuje się do tych grup społecznych, które sš w jakiœ sposób emocjonalnie zwišzane z okresem Polski Ludowej, to nic złego - mówił.

- Często mówimy o odpowiedzialnoœci polityków, ale też jest odpowiedzialnoœć wyborców. Pamiętam ostatnie wybory, kiedy na ulicach swojego okręgu wyborczego spotykałem wielu ludzi, którzy niewštpliwie byli zwišzani jakoœ z Polskš Ludowš, i którzy mi mówili: wie pan, już tyle razy rzšdziliœcie, tyle razy na was głosowaliœmy, to my teraz spróbujemy coœ nowego, np. zagłosujemy na Kukiza, albo na Zandberga, albo na Nowoczesnš. Teraz się przekonujš, jaki to był błšd - zauważył Leszek Miller.