Używasz perfum? Zanieczyszczasz powietrze

Produkty chemiczne zawierajšce zwišzki rafinowane z ropy naftowej, takie jak œrodki czyszczšce dla gospodarstw domowych, pestycydy, farby i perfumy, stanowiš obecnie główne Ÿródło zanieczyszczenia powietrza w miastach.

Najnowsze badania, przeprowadzone przez National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), wskazujš, że ludzie zużywajš około 15 razy więcej zwišzków ropopochodnych w paliwach niż w innych produktach chemicznych. Mimo to balsamy, farby i inne produkty gospodarstwa domowego przyczyniajš się do zanieczyszczenia powietrza w takim samym stopniu jak transport. Co więcej z używaniem tych pierwszych wišże się dwukrotnie większa, niż w przypadku transportu, emisja najdrobniejszych czšstek, które mogš uszkodzić ludzkie płuca.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Mieszkańcy miast uważajš, że większoœć zanieczyszczeń pochodzi ze złej jakoœci opału, starych pieców, które nie spełniajš norm, a także z emisji spalin przez samochody osobowe i ciężarowe. Nie bez powodu; do tej pory było to prawdš. Jednak producenci samochodów zostali zmuszeni do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, majšcych na celu ograniczenie zanieczyszczeń, a coraz więcej gospodarstw domowych jest zaopatrzonych w gaz czy ciepło pochodzšce z elektrociepłowni.

Zespół NOAA dokonał więc ponownej oceny Ÿródeł zanieczyszczenia powietrza, analizujšc najnowsze statystyki produkcji opracowane przez przemysł i instytucje regulacyjne. Dokonano również szczegółowych pomiarów zanieczyszczeń powietrza w Los Angeles, a także przeanalizowano pomiary jakoœci powietrza w pomieszczeniach. Na potrzeby nowej oceny naukowcy skupili się na lotnych zwišzkach organicznych (LZO). Mogš one przedostawać się do atmosfery i majš wpływ na powstawanie ozonu oraz pyłu zawieszonego - oba te czynniki podlegajš regulacji w wielu krajach ze względu na wpływ na zdrowie, w tym uszkodzenia płuc.

Naukowcy doszli do wniosku, że w Stanach Zjednoczonych iloœć LZO emitowanych przez produkty konsumenckie i przemysłowe jest w rzeczywistoœci dwa lub trzy razy wyższa niż szacowana przez obecne analizy zanieczyszczeń powietrza i dzieli zanieczyszczenia w stosunku 50/50 między transport a produkty konsumenckie.

Okazało się też, że stężenia zanieczyszczeń wewnštrz pomieszczeń sš często 10 razy wyższe w niż na zewnštrz. Potwierdza to hipotezę, że œrodki ropopochodne stosowane w gospodarstwie domowym stanowiš istotne Ÿródło zanieczyszczeń.

Zdaniem naukowców wynika to z tego, że lotne produkty chemiczne w powszechnie stosowanych rozpuszczalnikach i œrodkach higieny osobistej sš zaprojektowane do odparowania. Perfum, czy innych produktów zapachowych używa się, aby cieszyć się aromatem w swoim otoczeniu. Natomiast paliwa przechowywane sš w szczelnych zbiornikach, a LZO spalane dla celów energetycznych.

Kompleksowa ocena opublikowana w dzienniku medycznym Lancet umieœciła zanieczyszczenie powietrza w pierwszej pištce rankingu œwiatowych zagrożeń œmiertelnych, przy czym pył zawieszony jest najbardziej œmiercionoœnym składnikiem tego czym oddychamy.