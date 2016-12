Szef NSZZ Policjantów: Policja poza polityką

W nawiązaniu do wydarzeń rozgrywających się pod Sejmem w nocy z piątku na sobotę i podjętą w związku z blokadą parlamentu interwencją policji, przewodniczący związku wydał specjalnie oświadczenie w tej sprawie.

- Funkcjonariusze policji pod Sejmem RP działali na rozkaz i w granicach obowiązującego prawa. Polska policja i jej funkcjonariusze realizują zadania wynikające z ustawowych obowiązków i składanej roty ślubowania, stojąc przede wszystkim na straży bezpieczeństwa wewnętrznego naszej Ojczyzny i jej mieszkańców – podkreśla przewodniczący Jankowski.

Zapewnia on, że policja jest apolityczną formacją i włączanie jej w polityczną retorykę jest niedopuszczalne, spowoduje utratę zaufania Polaków do policji i doprowadzi również do pogłębienia podziałów społecznych.

Także rzecznik KGP Mariusz Ciarka, w rozmowie z TVN24 mówił dziś o interwencji policji. Zapewniał, że przebiegała ona spokojnie, bo nie było potrzeby używania środków chemicznych, wodnych pałek służbowych.

- Skończyło się tylko na chwytach transportowych, obezwładniających, aby powstrzymywać osoby, dla ich dobra i dla innych, aby nie doszło do tragedii – tłumaczył rzecznik policji.

Wspominał, że na miejscu cały czas były podawane komunikaty, głównie do osób protestujących, aby zachować się zgodnie z prawem, nie eskalować konfliktu i by na miejscu był spokój.

- Przebiegało to na tyle spokojnie, że nie trzeba było nikogo zatrzymywać – tłumaczył Ciarka. Zapewniał, że „protestujący rozumieli działania policji".

Rzecznik odniósł się też do filmu posłanki PO Joanny Muchy, która zamieściła na Twitterze nagranie, na którym widać uzbrojonych policjantów. Posłanka pytała czy funkcjonariusze mają przy sobie rozpylacze gazu.

- To standardowe wyposażenie funkcjonariuszy, którzy pełną służbę w tzw. systemach alarmowych – tłumaczył rzecznik. Dodał, że ciężko zabraniać policji, aby nie nosiła pałek, kajdanek, czy broni służbowej. – To jest po prostu wyposażenie policji na całym świecie – wyjaśnił Ciarka.