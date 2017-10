Prezydent Andrzej Duda zwiększy wydatki na Siły Zbrojne

Prezydent Andrzej Duda zdecydował o stopniowym zwiększaniu wydatków na Siły Zbrojne. Celem są podwojenie liczby żołnierzy i modernizacja uzbrojenia.

Podpisana w poniedziałek nowelizacja ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych przewiduje, że udział wydatków na obronność stopniowo będzie wzrastał. W 2018 r. osiągnie poziom 2 proc. PKB, w 2020 r. wzrośnie do 2,1 proc. PKB, docelowo w 2030 r. zaś osiągnie co najmniej 2,5 proc. PKB. Zmieni się też sposób wyliczania kwoty budżetu obronnego, odnosząc go do PKB z roku bieżącego, a nie poprzedniego.

To oznacza, że tylko w przyszłym roku na modernizację techniczną wojska zostanie przeznaczonych 10,4 mld zł, o 1 mld zł więcej niż w tym roku. Z kolei na budowę Wojsk Obrony Terytorialnej pójdzie 568 mln zł, w przyszłym roku ta formacja ma liczyć niemal 20 tys. żołnierzy.

Nowelizacja przewiduje, że w wojsku będzie coraz więcej żołnierzy. Docelowo 200 tysięcy, w tym 150 tys. zawodowych. Teraz jest ich 101,5 tys.

Nowelizacja zakłada także zwiększenie – z 25 do 33 proc. – wartości zamówienia – maksymalnej wysokości zaliczek, których można udzielać, podpisując kontrakty na uzbrojenie. Zdaniem MON ma to m.in. przyspieszyć proces modernizacji i obniżyć ceny uzbrojenia. Według wiceministra obrony Bartosza Kownackiego zwiększenie zaliczek to sposób na wsparcie krajowej zbrojeniówki i obniżenie cen zamawianych przez MON produktów.

Ustawa o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych została uchwalona w 2001 r. z inicjatywy ówczesnego szefa MON Bronisława Komorowskiego i dlatego była nazywana ustawą Komorowskiego. Obecne zmiany, przygotowane przez MON, powodują, że nazywana jest ustawą Komorowskiego i Macierewicza.

MON planuje m.in. pozyskanie zmodernizowanych czołgów Leopard, samobieżnych rakietowych zestawów przeciwlotniczych Poprad, sprzętu i wyposażenia dla kolejnego Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego, przeciwpancernych pocisków kierowanych SPIKE, bezpilotowych statków powietrznych. Będzie kontynuował budowę okrętu patrolowego ORP Ślązak.

Już w przyszłym roku zwiększą się też wydatki na uczelnie wojskowe, a także muzea. Jest to związane m.in. z budową nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego na warszawskiej Cytadeli.

Po podpisaniu nowelizacji prezydent przypomniał, że z potrzebą zwiększenia wydatków zgadza się m.in. premier Beata Szydło. To także wynika z zobowiązań sojuszniczych. – To zobowiązanie jest bardzo proste: minimum 2 proc. PKB rocznie musi być wydatkowane na obronność – powiedział prezydent Duda.

Dodał też, że: „Nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć, że chcemy mieć polską armię silną, sprawną. Taką, która w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia dla Rzeczypospolitej będzie mogła adekwatnie zareagować i będzie w stanie bronić polskich granic, będzie w stanie bronić bezpieczeństwa obywateli" – powiedział.

Prezydent zaznaczył, że ustawa „w zasadzie" została przegłosowana jednogłośnie w Sejmie.