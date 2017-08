Studenci znów będą mogli uczestniczyć w zajęciach wojskowych

Jak przekonać szefa do awansu?

Jest szansa, że w murach uczelni będą odbywały się zajęcia wojskowe dla chętnych studentów. W piątek w tej sprawie zostanie podpisane porozumienie pomiędzy resortem obrony i Ministerstwem Nauki. Zaprezentowany zostanie pilotażowy program szkolenia wojskowego dla studentów – ochotników, który będzie realizowany w ramach Legii Akademickiej (wojskowa organizacja studencka działająca od 1918 r.).

Zajęcia teoretyczne mają odbywać się na wybranych uczelniach, a praktyczne w jednostkach lub uczelniach wojskowych. Będą w nich mogli uczestniczyć tylko obywatele Polski. Osoby zainteresowane zaliczeniem szkolenia wojskowego będą musiały złożyć do rektora uczelni, na której studiują, wniosek o przyjęcie na takie szkolenie.

Część teoretyczna programu będzie obejmowała ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów. Wykorzystywane będą także techniki kształcenia na odległość, tzw. e-learningu. Ćwiczenia wojskowe dla studentów, którzy zaliczą egzamin końcowy, będą odbywały się na poligonach. Będą one trwały ok. 22 dni. Mają być zorganizowane w wakacje.

Z decyzji, którą już podpisał Antoni Macierewicz, wynika, że zostaną wykorzystane doświadczenia szkoleniowe Wojsk Obrony Terytorialnej (m.in. tzw. mobilne zespoły szkoleniowe WOT, w skład których wchodzą byli żołnierze wojsk specjalnych). Za dzień szkolenia poligonowego student – ochotnik, jak każdy szeregowy, otrzyma 91,20 zł.

W pierwszym roku MON zakłada przeszkolenie do 10 tys. studentów na potrzeby korpusu szeregowych i podoficerów, w kolejnych latach dodatkowo 5 tys. przyszłych oficerów. MON szacuje koszty organizacji szkolenia dla studentów w przyszłym roku na ok. 212 mln zł, a w kolejnych latach na ok. 271 mln zł.

Z badań przeprowadzonych na przełomie czerwca i lipca 2017 roku przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej wynika, że zainteresowanie studentów ochotniczym szkoleniem wojskowym jest duże. Co drugi student nie wyklucza zgłoszenia się na takie zajęcia. Blisko 9 proc. ankietowanych zadeklarowało, że weźmie w nich udział na pewno, a 22 proc. rozważy taką możliwość.

Największe zainteresowanie takimi zajęciami deklarują studenci w regionie południowym (woj. śląskie, małopolskie), wschodnim (lubelskie, podlaskie, podkarpackie i świętokrzyskie) oraz centralnym (woj. łódzkie i mazowieckie). Najmniej zainteresowanych jest w regionie północno-zachodnim, zwłaszcza w Zachodniopomorskiem.

Z danych MON wynika, że taką forma szkolenia może być zainteresowanych 145 tys. studentów, z ogólnej liczby ponad 800 tys. studiujących.

Najczęściej zainteresowani takim szkoleniem są studenci kierunków medycznych, akademii wychowania fizycznego, kierunków cywilnych szkół wyższych resortu obrony narodowej, uczelni rolniczych, ekonomicznych i technicznych. Jak pokazują badania WCEO, najmniejszy odsetek takich ochotników występuje w uczelniach artystycznych, pedagogicznych i na uniwersytetach.

Wśród zdecydowanych na odbycie szkolenia wojskowego studentów w najbliższym roku akademickim 2017/2018 ponad 40 proc. osób deklaruje, że w przyszłości podejmie lub rozważy podjęcie służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.