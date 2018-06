Jaka broń dla młodzieży

Uczniowie i członkowie organizacji proobronnych powinni się uczyć strzelania na nowych karabinach, a nie wysłużonych kbk - sach.

Posłanka Anna M. Siarkowska (klub PiS, Partia Republikanie) z sejmowej komisji obrony narodowej, w interpelacji poselskiej skierowanej do premiera zwraca uwagę na fakt, że podstaw szkolenia strzeleckiego uczy się teraz na przestarzałej broni.

"Od lat 50. w użyciu organizacji proobronnych znajduje się karabinek szkolny (kbks) wz.48 kalibru .22LR (5,6 mm). Jest to karabinek wzorowany na karabinie wz.44 typu Mosin, stanowiącym podstawowe uzbrojenie Ludowego Wojska Polskiego w latach 40. i 50. Był on produkowany w Zakładach Metalowych im. gen. „Waltera" w Radomiu (obecnie Fabryka Broni „Łucznik – Radom" Sp. z o.o.). Karabinki szkolne wz.48 są używane do dnia dzisiejszego w wielu organizacjach proobronnych, począwszy od „Strzelca", przez „Ligę Obrony Kraju", aż po organizacje harcerskie" - przypomina posłanka.

Dodaje, że konstrukcja to przestarzała. "Kilka lat temu Fabryka Broni „Łucznik - Radom" zaproponowała na potrzeby szkolne Wojska Polskiego karabinek Beryl M22, dostosowany do amunicji szkolnej kalibru 5,6 mm (.22LR). Tej samej, która wykorzystywana jest w karabinku kbks wz.48. Broń ta została oparta na konstrukcji szeregowego karabinka automatycznego Wojska Polskiego – kbk wz.96 Beryl, co stanowi zarazem zaletę jak i wadę" - zaznacza. Zaletą - jej zdaniem, jest łatwe przejście osób szkolonych na karabinku szkolnym Beryl M22 na karabinki bojowe kbk wz.96 Beryl kalibru 5,56x45 mm.

"Wadą jest jednak cena wyrobu. Karabinek w wersji podstawowej kosztuje ponad 2 500 zł, jednak wersja w pełni wyposażona w szyny montażowe kosztuje już ok. 4 100 zł (cena podana na stronie oficjalnego dystrybutora FB „Łucznik – Radom" dla rynku cywilnego)" - zwraca uwagę Anna M. Siarkowska.

"Mając na uwadze finansowanie zadań proobronnych realizowanych w szkołach, organizacjach harcerskich, których młodzież stawia pierwsze kroki w strzelectwie proobronnym, wydaje się, że karabinki typu Beryl M22 należy uznać za zbyt kosztowne" - utrzymuje.

I dodaje, że potrzebna jest broń szkolna znacznie prostsza i znacznie tańsza. Postuluje, aby opracowaniem takiej broni zajęła się Fabryka Broni "Łucznik – Radom".

"Opracowanie nowej broni szkolnej dla potrzeb przeszkolenia strzeleckiego młodzieży wydaje się zadaniem pilnym wobec starzenia się konstrukcji kbks wz.48. Ile lat jeszcze, młodzież może się bowiem szkolić na karabinku wzorowanym na radzieckim Mosinie, podczas gdy w innych europejskich krajach ma do dyspozycji znacznie nowocześniejsze konstrukcje?" - pyta posłanka Siarkowska.

Dlatego pyta premiera, czy Polska Grupa Zbrojeniowa, a zwłaszcza jej spółka córka – FB „Łucznik – Radom" prowadzą lub zamierzają prowadzić prace nad niskokosztowymi karabinkami szkolnymi, jednostrzałowymi i samopowtarzalnymi, w celu masowego zastąpienia karabinka szkolnego kbks wz.48? Ponadto czy firmy te zamierzają wprowadzić pełną, wielopoziomową ofertę broni szkolnej, dostosowanej do potrzeb użytkowników zarówno bez doświadczenia strzeleckiego, jak i użytkowników średnio-zaawansowanych oraz zaawansowanych?

Oczekuje też odpowiedzi na pytanie czy Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza zlecić Polskiej Grupie Zbrojeniowej opracowanie broni szkolnej kalibru 5,6 mm, zarówno jednostrzałowej jak i samopowtarzalnej dla potrzeb zastąpienia w organizacjach proobronnych karabinka wz.48, nowoczesnymi konstrukcjami, ze wskazaniem wytycznych cenowych konstrukcji w okolicach 1500 zł lub poniżej?

MON na razie nie ustosunkował się do tych pytań posłanki Anny M. Siarkowskiej.