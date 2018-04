Żołnierze skarżą się Rzecznikowi Praw Obywatelskich

Żołnierze z Białegostoku skarżš się Rzecznikowi Praw Obywatelskich na złš jakoœć sprzętu transportowego, który jest eksploatowany od 30 lat.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadziło kontrolę przestrzegania praw i wolnoœci obywatelskich żołnierzy z 18. pułku rozpoznawczego z Białegostoku. Dotyczyła ona warunków szkolenia i pełnienia służby, spraw socjalnych, bezpieczeństwa i higieny służby oraz funkcjonowania systemu kadrowego.

Praktycznie wszyscy żołnierze pułku zwrócili uwagę na niskš jakoœć sprzętu wojskowego, zwłaszcza transportowego. Z reguły przekracza on 30 lat eksploatacji i nie jest w stanie zapewnić prawidłowego wykonania zadań – twierdzili. „Jakoœć tego sprzętu zagraża ponadto bezpieczeństwu samych żołnierzy. Remontowane pojazdy jednostki często wracajš jako niesprawne i nienadajšce się do dalszej eksploatacji" – czytamy w informacji RPO.

Postulowali oni też stworzenie sprawnego systemu kontroli jakoœci produktów kierowanych na użytek wojska, zwłaszcza co do umundurowania i wyposażenia.

Wskazywali, że w tym samym kompleksie koszar mieœci się Batalion Obrony Terytorialnej, który w odróżnieniu od kontrolowanej jednostki jest wyposażany w najnowszy sprzęt (w tym transportowy, uzbrojenie, umundurowanie).

„Priorytetowe traktowanie potrzeb w zaopatrzeniu tej jednostki oraz brak realizacji podstawowych potrzeb kontrolowanej jednostki operacyjnej, prowadzi do kierowania przez żołnierzy wniosków o przeniesienie do formowanego Batalionu OT" - napisał Adam Bodnar do Ministra Obrony Narodowej.

Żołnierze z tej jednostki wskazali też na problem „wiarygodnego informowania żołnierzy, zwłaszcza z korpusu podoficerskiego, o możliwoœci odpowiedniego, indywidualnego planowania ich rozwoju służbowego". Wskazywali, że struktura korpusu podoficerskiego w pułku, wynikajšca z usytuowania i zaszeregowania stanowisk, utrudnia podejmowanie racjonalnych i efektywnych decyzji. Dla stopni podoficerów młodszych nie istniejš bowiem w strukturze pułku odpowiednie stanowiska. „Wpływa to na brak możliwoœci awansu żołnierzy z grupy podoficerów młodszych pełnišcych stanowiska dowódcze" – czytamy w informacji RPO.

Ponadto żołnierze negatywnie oceniali wprowadzenie w wojsku systemu zmniejszania uposażenia do 80 proc. w przypadku zwolnienia lekarskiego. Według nich prowadzi to do rezygnacji z pomocy lekarskiej, odmów przyjęcia zwolnienia lekarskiego i stawiania się chorych żołnierzy do służby, w tym także na poligonie.

Pozytywnie oceniajš zaœ zmiany przepisów regulujšcych zasady odbywania służby kontraktowej i zniesienie 12-letniego limitu maksymalnego okresu służby dla żołnierzy korpusu szeregowych. Zdaniem żołnierzy spowodowało to poprawę dyscypliny i jakoœci wykonywania obowišzków. Takie rozwišzania wprowadził poprzedni szef MON Antoni Macierewicz.

Niepokój żołnierzy budził fakt, że podczas szkolenia poligonowego nie jest obecny lekarz wojskowy oraz że jednostka nie dysponuje izbš chorych. Żołnierze spotykajš się nawet z odmowami udzielenia pomocy medycznej w okolicznych szpitalach.

Rzecznik zwrócił się do ministra Błaszczaka o zbadanie wskazanych przez żołnierzy problemów i działania w celu ich rozwišzania.