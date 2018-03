Patrioty obronią na razie tylko Warszawę

Mariusz Błaszczak i Antoni Macierewicz, ale może to robić także Tomasz Siemoniak.

W œrodę w Warszawie szef MON Mariusz Błaszczak podpisze umowę na dostawy pierwszych dwóch baterii zestawów rakietowych Patriot.

To poważne wzmocnienie obrony powietrznej kraju. Teraz niemalże bezbronnej, gdyby nie uwzględniać samolotów F-16. Polskiego nieba broniš sowieckie zestawy rakietowe o dŸwięcznych nazwach Wega, Newa, Kub i Osa.

O tym, że chcemy kupić Patrioty, zdecydował w 2014 r. rzšd PO – PSL. Chodziło o osiem baterii, które majš posiadać zdolnoœć do zwalczania rakiet Iskander. Zakładano, że w 2016 r. umowa zostanie podpisana, a pierwsze zestawy trafiš do Polski w 2019 r. Oferta amerykańska została uznana za najkorzystniejszš z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski i realizacji zobowišzań sojuszniczych.

Sprawa tego zakupu „zabuksowała" pod koniec 2015 r., gdy władzę w ministerstwie przy Klonowej objšł Antoni Macierewicz i natychmiast zaczšł mnożyć wštpliwoœci. „Cena jest nieporównanie wyższa, możliwoœć dostarczenia produktu – nieporównanie dłuższa" – stwierdził.

Nie wiemy, czy była to tylko figura negocjacyjna. Macierewicz raz krytykował warunki stawiane przez Amerykanów, innym razem zapewniał, że Patrioty kupimy. Roztaczał fantastyczne wizje, z których wynikało, że pierwsze dostawy będš miały miejsce w 2018 lub 2019 r. Negocjacje jednak jakoœ się toczyły, czego finał właœnie obserwujemy. Już wiadomo, że wartoœć offsetu wyniesie ok. 1 mld zł. Jest to sukces ludzi skupionych wokół Macierewicza.

Opozycja grzmi, że zapłacimy za Patrioty zbyt drogo. Amerykanie za pierwszš fazę programu chcieli maksymalnie 10,5 mld dolarów. W trakcie negocjacji cena została obniżona o połowę, do ok. 5 mld dol. (ok. 17 mld zł). Tomasz Siemoniak, wicepremier w rzšdzie PO, wytyka jednak, że to i tak drogo i wskazuje na Rumunię, która też kupuje taki sprzęt. Tyle że kraj ten kupuje nieco inny zestaw, z mniejszš liczbš pocisków i bez offsetu. Z drugiej strony nie można zapominać, że MON Macierewicza rozbudzał pewne oczekiwania i zapewniał, że za cały system, czyli osiem baterii, jest gotowy zapłacić 30 mld zł. Ta cena też jest mało prawdopodobna.

Przy okazji zachwytów trzeba pamiętać, że jedna bateria może osłonić przed wrogimi pociskami Warszawę, ale nie cały kraj. System jest mobilny i umożliwia obronę wybranych miejsc, np. centrów administracyjnych, zgrupowań wojsk.

Aby tarcza antyrakietowa była skuteczna, trzeba zbudować kolejne warstwy tej osłony, a z tym jesteœmy w lesie.