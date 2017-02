Polscy łącznościowcy w Afganistanie

W jej skład wchodzą m.in. żołnierze 1 WBPanc. w Warszawa-Wesoła, CWT SZ w Warszawie, CWSD w Białobrzegach, 11. mpa w Węgorzewie, 9. BKPanc. w Braniewie oraz w 15 BWD w Sieradzu.Warto podkreślić, że żołnierze ci są wysokiej klasy specjalistami: ds. obsługi cyfrowej łączności niejawnej i jawnej, terminali satelitarnych oraz administratorami systemów teleinformatycznych. Dobry łącznościowiec to profesjonalista i specjalista w danej dziedzinie łączności i informatyki. Żołnierz, który przejawia własną inicjatywę w usprawnianiu systemu łączności, posiada wiedzę specjalistyczną na poziomie mistrzowskim i sam – bez nacisku ze strony przełożonych - widzi potrzebę ciągłego doskonalenia się i pogłębiania wiedzy fachowej.Dzisiejsze systemy łączności ewaluują, ciągle się zmieniają. Jest to spowodowane szybkością z jaką na świecie zmienia się sprzęt komputerowy. Dlatego dobry łącznościowiec musi być z techniką i jej nowościami na bieżąco, ale powinien posiadać jeszcze jedną cechę, musi być wytrwały w dążeniu do usunięcia usterki - tłumaczy dowódca Grupy Łączności kpt. Artur Szachnowski z V zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. 18 lutego 2017 r. Polski Kontyngent Wojskowy w Bagram odwiedził zastępca dowódcy 207 korpusu ANA stacjonujący w m. Harat, generał brygady Nikpai Haidar.