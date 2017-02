Wielkie śmigłowce lądują w Powidzu

Chodzi o 10. Brygadę Lotnictwa Bojowego USA, która będzie stacjonowała na lotnisku wojskowym w Powidzu (Wielkopolskie). Jednostka ta ma stanowić powietrzną osłonę dla brygady pancernej rozlokowanej w okolicach Żagania. W jej skład wchodzą ciężkie dwuwirnikowe śmigłowce transportowe Chinook, śmigłowce Black Hawk oraz uderzeniowe maszyny AH-64 Apache.

Do niemieckich portów wpływają już statki, które wiozą ten ciężki sprzęt. Na razie lokowane są one u naszego zachodniego sąsiada. Niebawem powinna zapaść decyzja o ich przerzucie do Polski.

– Trwają jeszcze uzgodnienia ze stroną amerykańską. Planowany jest kolejny rekonesans w Powidzu. Po jego zakończeniu poznamy szczegóły. Wtedy będziemy wiedzieli, w jakiej ilości i jaki sprzęt zostanie przemieszczony do Polski – mówi nam ppłk Marek Pietrzak z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Wstępne założenia są takie, że do tej bazy zostanie przywiezionych ok. 10 ciężkich maszyn transportowych Chinook, ok. 50 śmigłowców Black Hawk (różnych typów) i 24 uderzeniowe Apache.

– Do końca marca mamy być gotowi do przyjęcia ok. 400 Amerykanów – mówi kpt. Maryna Fedro-Samojed z 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Niewykluczone jednak, że z czasem ich liczba wzrośnie co najmniej dwukrotnie. A w miejscu tym zostanie zgromadzonych kilkaset sztuk sprzętu bojowego.

Dowództwo brygady lotniczej będzie się mieściło w niemieckim Illesheim, a wysunięte posterunki śmigłowców znajdą się też na Łotwie oraz w Rumunii. W Powidzu będzie stacjonowała część drugiej już śmigłowcowej brygady wojsk USA w Europie (pierwsza jest lokowana w Niemczech). Założenie jest takie, że jednostka ta będzie w Powidzu co najmniej do końca roku.

Przylot kolejnej grupy wojsk amerykańskich związany jest ze wzmocnieniem wschodniej flanki NATO, co zostało ustalone w czasie szczytu w Warszawie. To odpowiedź sojuszu na agresję Rosji na Ukrainie i agresywne działania lotnictwa rosyjskiego w basenie Morza Bałtyckiego.

Amerykańskie siły nie przez przypadek wybrały Powidz. Znajduje się tam bowiem jedna z najnowocześniejszych baz lotnictwa transportowego w naszej części Europy. Od kilku lat trwa jej rozbudowa, a koszty modernizacji wynoszą ponad miliard złotych (część środków pochodzi z funduszu inwestycyjnego NATO). Modernizowane są pasy startowe, drogi kołowania czy budowane hangary. Na lotnisku w Powidzu mogą lądować największe samoloty transportowe na świecie.

Teraz znajduje się tam 33. Baza Lotnictwa Transportowego. Stacjonują tam m.in. największe polskie samoloty transportowe C-130 Herkules, ale też mniejsze samoloty PZL M-28 Bryza, śmigłowce Mi-17 i Mi-2. W skład bazy wchodzi 7. Eskadra Działań Specjalnych, która dysponuje śmigłowcami gotowymi do przerzutu komandosów w dowolny rejon kraju.

W styczniu do Polski dotarła już amerykańska brygada pancerna. Żołnierze zostali ulokowani w Żaganiu, Świętoszowie, Bolesławcu oraz Drawsku Pomorskim.

MON szacuje, że w tym roku w Polsce będzie stacjonowało ok. 7 tys. żołnierzy z innych krajów.