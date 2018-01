Polacy rzadziej jeżdżą na podwójnym gazie

Spada przyzwolenie na jazdę po alkoholu – twierdzš eksperci.

Polacy jeżdżš bezpieczniej – wynika z podsumowania sytuacji na drogach w 2017 r., które poznała „Rzeczpospolita". Mniej było wypadków, rannych i zabitych. Kierowcy też rzadziej jeżdżš po alkoholu.

– Mimo częstszych kontroli drogowych trzeŸwoœci policjanci zatrzymali w ubiegłym roku o 6,2 tys. mniej kierowców, którzy prowadzili po alkoholu – mówi „Rzeczpospolitej" Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji.

Eksperci oceniajš: spada tolerancja dla prowadzšcych „na gazie".

Ryzykowne przejœcia

Polska od lat wiedli prym w europejskiej czołówce œmiertelnych wypadków na drogach. To się jednak zmienia – jest lepiej niż np. dekadę temu. Miniony rok również napawa optymizmem.

Generalnie – liczba wszystskich przestępstw drogowych spadła do 68 tys. (co oznacza, że było ich o ok. 4,9 tys. mniej).

I tak w całym kraju w ubiegłym roku doszło do 32,7 tys. wypadków – to spadek o blisko tysišc w stosunku do roku poprzedniego. Zmalała też – o prawie 1,3 tys. – liczba rannych (było ich łšcznie 39,4 tys.) oraz zabitych. – Życie straciło 2,8 tys. osób, czyli o około 220 mniej niż rok wczeœniej – mówi Mariusz Ciarka, dodajšc, że bilans œmiertelnych ofiar może się nieznacznie zmienić, choć spadkowy trend jest pewny.

Obecne policyjne statystyki sš tak skonstruowane, że np. jeœli wypadek zdarzył się pod koniec roku, a ofiara zmarła w styczniu, wlicza się jš do danych za 2017 rok.

Główne przyczyny tragedii sš niezmienne od lat – to nadmierna prędkoœć, wymuszenie pierwszeństwa i nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego. Niepokoi fakt, że – jak wskazujš dane KGP – ponad 4 tys. wypadków wydarzyło się w okolicach przejœć dla pieszych. To co prawda o 53 mniej, ale skala wcišż jest znaczšca.

WyraŸna poprawa nastapiła np. na Œlšsku, gdzie też wyjštkowo skutecznie wyłapywano pijanych za kierownicš – łšcznie ponad 1,1 tys.

Justyna Wacowska, ekspertka z Instytutu Transportu Drogowego, przyznaje, że „widać „tendencję spadkowš". Co za niš się kryje? – Głównie zmieniajšce się przepisy penalizujšce wiele wykroczeń i egzekwowanie tych przepisów. Czyli większa liczba kontroli drogowych, rosnšca œwiadomoœć kierowców czy pieszych i realizowane od lat kampanie społeczne. To przynosi oczekiwane rezultaty – ocenia ekspertka i dodaje, że to też efekt lepszej infrastruktury. – Przybywa nowoczesnych i bezpiecznych dróg i przejœć dla pieszych – tłumaczy.

Na autostradach zginęło w ubiegłym roku 70 osób.

Mniej nietrzeŸwych

Sšdzšc po policyjnych danych, jest też inny pozytywny trend: mniej osób wsiada za kierownicę po alkoholu. Łšcznie przyłapano na tym w minionym roku 109 tys. osób (o 6,2 tys. mniej w stosunku do 2016 r.). To zarówno kierowcy „po spożyciu", których zachowanie uznano za wykroczenie, jak i nietrzeŸwi (powyżej 0,5 promila), którym zarzucono przestępstwo.

Co ważne – liczba stwierdzonych przestępstw prowadzenia w stanie nietrzeŸwym spadła, z ponad 60 tys. do ok. 55 tys. (czyli o blisko 5,3 tys.).

– Policjanci zbadali w zeszłym roku ponad 6 mln kierowców na trzeŸwoœć. Wyglšda na to, że prowadzšcy i ich bliscy wreszcie dostrzegli problem – ocenia Mariusz Ciarka.

Z kolei Joanna Kšcka z łódzkiej policji zauważa: – Maleje przyzwolenie na jazdę po alkoholu. Dziœ otrzymujemy dużo sygnałów od postronnych osób zgłaszajšcych nam podejrzane zachowania kierowców. Kiedyœ to była rzadkoœć – mów Kšcka.

Jesieniš 2017 r. głoœno było o „akcji" nastoletnich uczniów, którzy widzšc pod Zielonš Górš jadšce zygzakiem auto, wezwali policję, a sami ruszyli za kierowcš i zablokowali mu drogę oraz odebrali kluczyki.

Do wyobraŸni przemawiajš tragedie z winy pijanych kierowców. Jak np. koło Nowego Sšcza, gdzie majšcy 1,7 promila zabił na przystanku kobietę.

Wojciech Pasieczny, były szef stołecznej drogówki, dziœ ekspert ruchu drogowego, komentuje: – Mam wštpliwoœci co do wzmożonych kontroli policji. Ostatnio odbyłem sporo podróży, i przynajmniej na autostradach i drogach ekspresowych za wiele patroli nie widziałem – mówi Pasieczny. – Podniesiono w sposób drastyczny kary dla pijanych kierowców, policja ma lepszy sprzęt, jest więcej fotoradarów. Poprawia się kultura jazdy i maleje tolerancja dla pijanych kierowców. Stšd spadek wypadków – ocenia.

Jednak w styczniu 2018 r. wypadków było więcej niż w tym samym okresie 2017 r. – To efekt łagodnej zimy, kierowcy jeżdżš szybciej – tłumaczy ekspert.