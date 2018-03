Strażacy niechętni wspólnym obchodom

W poniedziałek minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński spotka się z Waldemarem Pawlakiem, prezesem zarzšdu Ochotniczych Straży Pożarnych RP by porozmawiać o organizacji Centralnych Obchodów Dnia Strażaka. Spotkanie to jest efektem afery, która wynika z problemów ze zorganizowaniem uroczystoœci w Warszawie.

Chodzi o to, że wojewoda mazowiecki odmówił strażakom ochotnikom możliwoœci organizacji uroczystoœci 4 maja na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Choć w piœmie do strażaków wojewoda nie podaje przyczyny, to wiadomo, że przeszkodš sš uroczystoœci 3 maja (zwišzane ze Œwiętem Konstytucji) a także zaplanowanš na 5 maja promocjš oficerów Państwowej Straży Pożarnej. Decyzja ta wywołała burzę, a politycy PSL zasugerowali, że decyzja wojewody na charakter polityczny.



Podobnego zdania sš także strażacy ochotnicy. – Od dwóch lat można zauważyć, że jesteœmy przez wyraŸnie traktowani jako strażacy drugiej kategorii. Do tej pory nasz prezes zabierał głos podczas uroczystoœci organizowanych przez państwowš straż, teraz już takiej możliwoœci nie mamy – mówi jeden z wysoko postawionych działaczy.



Dlatego też strażacy ochotnicy sceptycznie podchodzš do propozycji szefa resortu w sprawie wspólnych obchodów. W komunikacie wydanym przez MSWiA znalazła się informacja o tym, że Joachim Brudziński polecił gen. brygadierowi Leszkowi Suskiemu, Komendantowi Głównemu PSP, zaproszenie Waldemara Pawlaka, Prezesa Zarzšdu Głównego Zwišzku OSP RP oraz wszystkich strażaków-ochotników, na centralne obchody Dnia Strażaka.



– Długo czekaliœmy na propozycje naszego udziału w uroczystoœci państwowej straży. Zwykle zaproszenia przychodzš na przełomie roku. Dlatego gdy do lutego nic do nas nie przyszło, zdecydowaliœmy, że obchody zorganizujemy sami – mówi Adam Nowak z ZG OSP RP. Strażakom ochotnikom zależy na tym, by w dniu œw. Floriana (to ich patron) uhonorować te jednostki straży, które majš sto lat. – Dlatego chcieliœmy te uroczystoœci zorganizować w prestiżowym miejscu – dodaje Nowak. Strażacy ochotnicy nie wiedzš, czy zaproszenie oznacza, że podczas obchodów państwowej straży będš mieć prawo do zorganizowania swojej częœci obchodów, czy tylko tego dnia mogš przyjœć na plac.



Również zawodowi strażacy doœć ostrożnie podchodzš do pomysłu wspólnych obchodów. – Na naszych uroczystoœciach będzie wielu przedstawicieli władz państwowych. Z tego powodu muszš być one przeprowadzone sprawnie. A promocja oficerska zawsze trwa długo. Nie wiem, czy byłaby możliwoœć rozszerzenia obchodów o kolejne punkty – mówi Paweł Frštczak, rzecznik komendanta głównego PSP. Zastrzega jednak, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. – Jesteœmy gotowi do rozmów – dodaje Fršczak.

Równoczeœnie rzecznik straży zastrzega, że PSP bardzo ceni strażaków ochotników, a jedyne wahania zwišzane ze wspólnymi obchodami wynikajš z kwestii organizacyjnych. Również wojewoda podkreœla, że odmowna decyzja wynikała „wyłšcznie z kwestii technicznych” spowodowanych uroczystoœciami zarówno dzień przed, jak i dzień po.



Strażaków ochotników te tłumaczenia jednak nie przekonujš. – Jesteœmy na tyle dobrze zorganizowani, że w cišgu jednego dnia jesteœmy w stanie zarówno rozłożyć potrzebne nam trybuny, jak i je sprzštnšć. Jak dla nas, w naszej sprawie zabrakło dobrej woli – podsumowuje Adam Nowak.