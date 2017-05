Adam Bodnar: Toaleta nie jest miejscem do prowadzenia jakichkolwiek czynności służbowych

Czy po śmierci Igora Stachowiaka na komendzie we Wrocławiu wciąż możemy mówić, że mamy w Polsce państwo praworządne? – pytał prowadzący program Jacek Nizinkiewicz. – Ta sprawa pokazuje, że nie wszystkie sprawy są wyjaśniane tak jak być powinny. Ja wierzę, że to, co ujawnił Wojciech Bojanowski, doprowadzi do głębokiej refleksji, zresztą już doprowadza – odpowiedział rzecznik praw obywatelskich.

Adam Bodnar uważa, że jeśli prokuratora znała wiedziała, co stało się na komendzie we Wrocławiu, to powinna wcześniej zakończyć postępowanie przygotowawcze. - Ja się o to upominałem, kierowałem kilka pism do prokuratury, ale widzieliśmy po kolei, że najpierw zajmowała się tym prokuratura we Wrocławiu, później w Legnicy, później w Poznaniu, natomiast nie miało to przełożenia na postępowania dyscyplinarne i to co się działo wewnątrz samej policji – powiedział.

Jak wyglądała współpraca z prokuraturą? - Dostawaliśmy oficjalne odpowiedzi, co się w sprawie dzieje, musieliśmy mieć coś w rodzaju zaufania, że sprawa jest wyjaśniania, natomiast ta refleksja po ujawnieniu tego materiału pokazuje, że należy sprawę dogłębnie zbadać i że być może ona zmierzała w kierunku zatuszowania – uważa Bodnar.

- Jak już dochodziliśmy do takiego etapu, "to wprowadźcie adwokatów na posterunkach", "wprowadźcie kamery policyjne", to policja mówiła "nie, nie, to są jednostkowe przypadki, tutaj nie możemy przesadzać bo przecież policja jest świetna" - mówił gość Jacka Nizinkiewicza w programie #RZECZoPOLITYCE

Foto: tv.rp.pl

- Gdyby nie materiał redaktora Bojanowskiego, to pewnie faktycznie ta sprawa by gdzieś została zatuszowana i niewyjaśniona – dodał.

- Bardzo niepokoją mnie słowa Prokuratora Generalnego, który z trybuny sejmowej powiedział, już jednoznacznie wręcz określił, jakie były przyczyny śmierci – zaznaczył gość Jacka Nizinkiewicza.

Rzecznik zauważył, że nie ma reakcji na kolejne sygnały o nieprawidłowościach w policji. Adam Bodnar przygotował raport o 22 wyrokach sądowych z lat 2008-2015. – To, co wynika z tych akt spraw, to można porównać do Berezy Kartuskiej i do podobnych metod. Po to my mamy przepisy w konstytucji o bezwzględnym zakazie tortur, żeby te historie z przeszłości się nie zgadzały, to wszyscy mówili „Bodnar przesadza”. Okazuje się, że taka rzeczywistość była na komisariatach – stwierdził rzecznik, który nie ma wątpliwości, że na komisariacie we Wrocławiu doszło do torturowania Igora Stachowiaka.

- Toaleta nie jest miejscem do prowadzenia jakichkolwiek czynności służbowych. Trudno mi sobie wyobrazić, co innego miałoby być torturami, jeśli nie to, że policjant mówi, że rozładował – już nie będę używał brzydkich słów – całą baterię, jeżeli pan Igor krzyczy „dajcie mi spokój”, jeżeli on jest w toalecie, skuty kajdankami i jeszcze do tego jest grożenie, że jeżeli nam czegoś tam nie powiesz, czy się nie podporządkujesz, to zrobimy ci to jeszcze raz – powiedział Adam Bodnar.