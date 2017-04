Loty o statusie Hospital

Warto podkreślić, iż ostatni z lotów był już trzecim w bieżącym miesiącu. 23

kwietnia samolot transportowy CASA C-295M z 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w

Krakowie wystartował około 9.00, wykonując lot w ramach Akcji Serce. Załoga

wykonała lot na trasie Kraków - Krzesiny - Gdańsk - Krzesiny - Kraków.

Realizacja zadania zakończyła się o godzinie 16.00 i trwała ponad 7 godzin.

Natomiast przygotowania do wykonania zadania lotniczego zaczęły się w nocy,

służby dyżurne 8 BLTr otrzymały pierwsze zapytanie o możliwość odbycia lotu o

statusie Hospital.

W 2015 roku "Akcja Serce" obchodziła swoją trzydziestą rocznicę. Do 2010 roku

loty humanitarne wykonywały dziś już nieistniejące: 36 Pułk Lotnictwa

Transportowego z Okęcia oraz 13 Pułk Lotnictwa Transportowego z Balic. Obecnie w

tym zadaniu specjalizuje się 8 Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie oraz

lotnictwo marynarki wojennej.

Wszystko zaczęło się w 1985 roku, kiedy kardiochirurg docent Zbigniew Religa

poprosił szefa Sztabu Generalnego o pomoc w dostarczeniu drogą lotniczą serca do

przeszczepu. Najwięcej humanitarnych akcji wykonano w latach 90. Wówczas piloci

latali do 200 godzin rocznie. W latach 2010–2013 miało miejsce kilkanaście misji

lotniczych w czasie ok. 35 godzin.