MON nie prowadzi negocjacji ws. śmigłowców

Małgorzata Niemczyk z Platformy Obywatelskiej w oficjalnym trybie sejmowym spytała MON o skomentowanie doniesień o prowadzonych rozmowach ws. wypożyczenia trzech śmigłowców MH-60. Odpowiedzi udzielił sekretarz stanu w MON Bartosz Kownacki.

"Oprócz wszczętych w Ministerstwie Obrony Narodowej postępowań na pozyskanie śmigłowców CSAR-SOF (bojowego poszukiwania i ratownictwa w wariancie dla pododdziałów Wojsk Specjalnych) oraz ZOP (do zwalczania okrętów podwodnych), również wyposażonych w sprzęt medyczny pozwalający na prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych CSAR (bojowego poszukiwania i ratownictwa), resort obrony narodowej nie prowadzi żadnych innych negocjacji w obszarze śmigłowców dla Sił Zbrojnych RP.

Zgodnie z powyższym, resort obrony narodowej nie prowadzi również negocjacji w sprawie wymienionej w zapytaniu, tj. wypożyczenia trzech śmigłowców MH-60x dla Wojsk Specjalnych" - odpowiedział na pytanie posłanki PO.

Odpowiedź Kownackiego oznacza, że MON nie planuje obecnie żadnych zakupów, oprócz ośmiu śmigłowców dla Wojsk Specjalnych i ośmiu dla Marynarki Wojennej.

Po zerwaniu negocjacji ws. caracali Antoni Macierewicz kilkukrotnie zapewniał, że maszyny trafią do polskiej armii. Początkowo miało to się odbyć do końca roku. Później informował o przełomie stycznia i lutego. Ostatnio szef MON zapowiedział, że śmigłowce będą dostępne do końca marca.