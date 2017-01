Gen. Waldemar Skrzypczak o pozycji Bartłomieja Misiewicza w MON

Oddawanie honorów Misiewiczowi przez oficerów to, zdaniem gen. Skrzypczaka, "ekscesy". - Żołnierz wojska polskiego oddaje honory osobie, która jest żadną dla niego osobą - podkreślił. To komentarz do zdjęć pojawiających się w internecie i w mediach - na jednym z nich widać jak oficer salutuje przed Misiewiczem, na innym - jak kapitan trzyma nad głową rzecznika prasowego MON parasol.

Gen. Skrzypczak krytycznie ocenia też pierwszy rok rządów w MON Antoniego Macierewicza. - Wszyscy patrzymy z uwagą, czy w końcu będzie modernizacja armii. Obrona powietrza stoi, nie ma żadnego postępu, utknęli w głębokich negocjacjach – ubolewał.

Zdaniem byłego dowódcy wojsk lądowych w kwestii modernizacji armii "zapanował chaos", nad którym nikt dziś nie panuje. W efekcie - jak tłumaczy Skrzypczak - pieniądze są wydawane, ale nie przynosi to żadnych efektów.

Skrzypczak pochwalił natomiast ideę powołania Wojsk Obrony Terytorialnej.

- My zawsze wojskowi o tym mówiliśmy. Ona jest potrzebna - przekonywał.



Jednocześnie stwierdził jednak, że w tej kwestii "wielu rzeczy nie ma". - Jeśli jest formacja formowana, to ona musi być formowana jak się to po wojskowemu robi, czyli są formowane jednostki wojskowe, a jak widać chętnych do Obrony Terytorialnej tak naprawdę nie ma - wyjaśnił.