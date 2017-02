Marek Posobkiewicz: Polsce malaria nie grozi

Rzeczpospolita: Niemieccy naukowcy opracowali szczepionkę na malarię. Jak groźna jest to choroba?

Marek Posobkiewicz: Umierają na nią miliony ludzi, choć nie jest bardzo groźna dla osób zamieszkujących naszą strefę klimatyczną. Chyba że wyjeżdżamy na wakacje w tropiki. Wtedy musimy się liczyć z tym, że możemy przywieźć ze sobą niechcianego towarzysza. Każdego roku kilkudziesięciu Polaków wraca z podróży z malarią.

Jakie są jej objawy?

Grypopodobne: ból głowy i mięśni, osłabienie, zaczerwienione oczy. Charakterystyczna dla malarii jest cyklicznie występująca gorączka. Może występować co drugi, trzeci dzień, w zależności od rodzaju pasożyta. Ale możemy też mieć kilka różnych pasożytów jednocześnie, wtedy temperatura pikuje nieregularnie. Przykładowo następuje jej wzrost do 39–41 stopni, a potem nagły spadek, po którym ogarnia nas osłabienie. Niestety, jeśli nie rozpoczniemy leczenia na czas, to malaria może się zakończyć śmiercią.

Jak wygląda leczenie?

Minimum kilka dni trzeba spędzić w szpitalu. Przyjmuje się leki – doustnie i dożylnie. Im wcześniej zaczniemy się leczyć, tym lepiej. Co ważne, również po wyleczeniu trzeba się poddawać kontroli. Nie zawsze wszystkie pasożyty uda się zlikwidować. Trzeba też pamiętać, że możemy być mniej odporni na malarię od ludzi zamieszkujących tereny tropikalne. Oni przechodzą tę chorobę kilka razy w życiu. Mimo lepszej tolerancji i tak wielu z nich umiera.

Czy rzeczywiście malaria nam nie grozi?

Występowała w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym, ale realne zagrożenie byłoby wtedy, gdyby doszło u nas do znacznego ocieplenia klimatu i zadomowiły się w naszym kraju gatunki komarów, które są nosicielami choroby (choćby sezonowo). Na razie jednak w przypadku Polaków choroba ta dotyczy głównie podróżników, wolontariuszy czy misjonarzy.