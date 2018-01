Szumowski: Chcę postawić na dialog

Mam pomysł na rozwišzanie konfliktu z rezydentami – zapewnia nowy minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Rz: Przed rekonstrukcjš rzšdu żartowano, że jeœli pana poprzednik przetrwa przetasowania w resortach, to tylko dlatego, że nikt inny nie podejmie się tej straceńczej roli. Pan się jednak zdecydował. Dlaczego?

Prof. Łukasz Szumowski, minister zdrowia: Dlatego że mam głębokie przekonanie, że do końca kadencji można kilka rzeczy w systemie zdrowia poprawić i usprawnić. To sprawy ważne dla pacjenta, dla którego ten system funkcjonuje.

Jakie obszary ma pan na myœli?

Choćby uproszczenie częœci procedur, które spowalniajš działanie systemu ochrony zdrowia. Trzeba przyspieszyć proces informatyzacji. Uważam, że w dzisiejszych czasach żaden sektor państwa nie może bez tego funkcjonować, a my mamy ogromne opóŸnienia.

Co zawiodło? Przecież były miliony złotych z UE, były pilotażowe programy e-recept, elektronicznych kart pacjenta.

To ogólne bolšczki całego sektora publicznego, czyli sztywnoœć systemu zamówień publicznych, skomplikowane procedury oraz brak odpowiednich kompetencji po stronie administracji. Na rynku pracy jest ogromny popyt na informatyków, żeby œcišgnšć najlepszych, administracja musi stworzyć odpowiednie warunki pracy, i to nie tylko płacowe. Ja jestem przekonany, że wydatki na informatyzację resortu zwrócš się kilkakrotnie i musimy tu zdecydowanie przyœpieszyć.

Gdy premier Morawiecki zapraszał pana do rzšdu, postawił przed panem jakieœ cele?

Obaj się zgadzamy, że bardzo ważny jest dialog. Jednš z najważniejszych spraw będzie dla mnie rozmowa i konsultacje z wszystkimi grupami zawodowymi w służbie zdrowia. Uważam, że bardzo ważny jest dialog z pacjentami i całym œrodowiskiem dotyczšcy tego, w którym kierunku powinien zmierzać system ochrony zdrowia w Polsce. To wielki sukces, że parlament przyjšł ustawę zabezpieczajšcš wzrost nakładów na zdrowie docelowo do 6 proc. PKB. Powinniœmy jednak się zastanowić, jak racjonalnie te pienišdze wydać. Szkoda, że nasi poprzednicy nie mieli odwagi, by wczeœniej takš decyzję podjšć.

Premier Morawiecki zwraca też uwagę na to, że jeœli naleje się młode wino do starych bukłaków, to ono wycieknie. Jest wiele miejsc, gdzie pienišdze wyciekajš z systemu. To nie jest celowe marnotrawstwo...

Ktoœ okrada system ochrony zdrowia?

Nie, właœnie nie o to chodzi. Chodzi o pewne luki systemowe, np. brak dobrych rozwišzań przetargowych. W Polsce w 70 proc. przetargów składana jest jedna oferta, w UE jest tak w 4 proc. przetargów. W dodatku każdy szpital sam negocjuje z wielkimi korporacjami. Informatyzacja pomogłaby nam również ocenić zależnoœć między iloœciš wydawanych œrodków a jakoœciš usług medycznych. Bardzo nam brakuje systemu analitycznego w NFZ, który by w czasie rzeczywistym pokazywał, gdzie œrodki sš marnotrawione, a gdzie jest ich za mało. Jestem przekonany, że to pozwoliłoby zaoszczędzić wielkie pienišdze w systemie i przeznaczyć je dla pielęgniarek, lekarzy i pozostałych grup zawodów medycznych – dla dobra pacjentów.

Brak dialogu, nieszczelny system, œlimaczšca się cyfryzacja – to brzmi jak lista zaniechań pańskich poprzedników. To akt oskarżenia dla ministra Radziwiłła?

To nie sš zarzuty wobec ministra Radziwiłła. On zrobił przez te dwa lata bardzo dużo, by ten system uporzšdkować. Takš rolę pełni np. ustawa o sieci szpitali. Przecież cykliczne konkursy dla najważniejszych szpitali czy klinik były fikcjš, z którš trzeba było skończyć. Ja chciałbym się skupić na tych, które wymieniłem. To m.in. uproszczenie biurokracji, optymalizacja wydatków na ochronę zdrowia czy kontrola jakoœci leczenia.

Jak pan sobie wyobraża ten dialog? Konflikt ministra zdrowia z lekarzami i pielęgniarkami jest niejako wpisany w nasz system. Rozmowš i dobrym piarem sytuacji w ochronie zdrowia się nie rozwišże.

Zgoda, ale równoczeœnie uważam, że jeœli dobra wola jest po obu stronach, negocjacje toczš się zupełnie inaczej.

Będę rozmawiał ze wszystkimi grupami i zwišzkami zawodowymi. Chciałbym też zaproponować dialog wspólny. System ochrony dotyczy przede wszystkim pacjentów, ale i zawodów medycznych. Uważam, że wspólna rozmowa jest tu bardzo potrzebna.

Ale to oznacza, że pan chce przekonsultować cały system ochrony zdrowia, który ma być wstępem do zupełnej rewolucji. Przed chwilš zaœ pan mówił, że w dwa lata nie da się zrobić dużej reformy, raczej uporzšdkować sytuację.

Ja nie chcę robić rewolucji, chcę przygotować grunt do tego, byœmy mogli w przyszłej kadencji zaproponować zmiany, które będš przedyskutowane z pacjentami, ze œrodowiskiem wszystkich zawodów medycznych, ze zwišzkami zawodowymi pielęgniarek, lekarzy i innych profesji medycznych. Nie przeprowadzimy głębokich, kierunkowych zmian bez prawdziwego konsensusu. Jednoczeœnie jestem przekonany, że przez te dwa lata można naprawdę dużo zrobić. Ciężko wskazać jedno konkretne rewolucyjne działanie, które doprowadziło do uszczelnienia systemu podatkowego. Myœlę, że podobnie jest w systemie opieki zdrowotnej. Na końcowy sukces złoży się właœnie wiele elementów, np. poprawa sprawnoœci administracji czy nowe narzędzia analityczne.

Jak zamknšć konflikt z rezydentami?

Mam na to swój pomysł. Ale chcę go najpierw przedstawić rezydentom.

Nowoczesna ostatnio zaproponowała wprowadzenie opłat za wizyty u lekarza.

Taki pomysł wywróciłby obecny system. Nad niczym takim nie pracujemy.

A czy składka zdrowotna, którš płacimy na NFZ, będzie podniesiona?

Nie ma żadnych takich planów. Mamy w ustawie zapisany wzrost nakładów budżetowych na służbę zdrowia, ale nie poprzez podnoszenie składek.

Planuje pan jakieœ zmiany w koszyku œwiadczeń? Albo ich wycenę?

Na pewno koszyk wymaga ewaluacji i ten proces rozpoczynamy. Chciałbym, żeby w realny sposób oceniał on zarówno potrzeby, jak i wycenę œwiadczeń.

A co z opiekš okołoporodowš, o której premier mówił w swym exposé?

Jako ojciec czwórki dzieci doskonale wiem, jak ważny jest to moment dla kobiety. Chcę, żeby każda rodzšca mama czuła się bezpiecznie i była otoczona troskliwš opiekš profesjonalistów. Dzięki wieloletniemu wysiłkowi społeczników wiele udało się już osišgnšć i bardzo doceniam ich rolę. W Ministerstwie Zdrowia pracuje już zespół, w pracach którego biorš udział przedstawiciele pacjentek oraz eksperci. Zespół ten do końca pierwszego kwartału tego roku przedstawi propozycje standardów organizacyjnych opieki okołoporodowej, w tym na pewno kwestie dotyczšce znieczulenia podczas porodu.

Chciałbym dodać, że leczenie bólu będzie przez te dwa lata priorytetem. Dzięki rozwojowi medycyny mamy coraz więcej możliwoœci zapobieganiu odczuwaniu bólu i polscy pacjenci powinni z nich jak w najszerszym stopniu korzystać. Priorytetem będš najmłodsi pacjenci, bo dla nich choroba, leczenie i pobyt w szpitalu wišżš się ze szczególnš traumš, co chcielibyœmy zmienić.

Podstawowym problemem jest brak lekarzy, jak to zmienić?

To poważny problem i dotyczy też pielęgniarek. Chciałbym, by było ich więcej, a więc też by było więcej studentów medycyny i pielęgniarstwa. Jak zatrzymać lekarzy w Polsce? Oczywiœcie, że ważne sš kwestie finansowe, ale wierzę też, że jeœli proces uzyskania specjalizacji będzie prostszy, a praca mniej obcišżona niepotrzebnš biurokracjš, przez co młodzi lekarze będš mogli skupić się na pacjencie i nauce, praca w Polsce będzie bardziej atrakcyjna. Obowišzki administracyjne przerzucone na barki lekarzy budzš zniechęcenie i frustrację. Trzeba uproœcić funkcjonowanie jednostek organizacyjnych służby zdrowia. Pamiętajmy, że decyzja o emigracji zwykle jest decyzjš rozpaczy, nie jest łatwo opuœcić swojš rodzinę, œrodowisko i wyjechać.

W oœrodkach zachodnich pielęgniarkę i lekarza wspierajš sekretarki medyczne. Poprawa warunków pracy jest możliwa i trzeba jš wdrożyć.

Dziœ tę pracę wykonujš rezydenci...

...i tak nie powinno być. Rezydent powinien się kształcić, by być dobrym lekarzem, by stawiać dobre diagnozy i podejmować właœciwe decyzje terapeutyczne, a nie zajmować się papierami.

Młodzi lekarze często skarżš się na feudalne stosunki, które panujš w polskiej opiece zdrowotnej. Bez doœwiadczonych lekarzy czy profesorów system nie może funkcjonować, ale równoczeœnie ten, kto zaczyna karierę, często czuje się na samym dole tej struktury. Pan sam zresztš jest profesorem...

Mam nadzieję, że nikt nie nazwałby feudalnymi stosunków, które panowały u mnie w klinice. Zawód lekarza jest obarczony wysokim ryzykiem podejmowanych decyzji, błšd może być groŸny dla pacjenta, dlatego doœwiadczony kolega ma do powiedzenia więcej niż poczštkujšcy. Ale jeœli młodzi lekarze będš odcišżeni od tych prac, których nie powinni wykonywać, jeœli system kariery zawodowej będzie prostszy i bardziej transparentny, to stosunki w szpitalach będš bardziej partnerskie. Dlatego trzeba uproœcić system dojœcia do samodzielnoœci zawodowej, czyli specjalizacji.

A pielęgniarki? Jak dowartoœciować ich pracę? Przecież one kończš studia, sš œwietnie wykwalifikowane, a majš w Polsce status prestiżowy i finansowy nieporównanie niższy niż lekarz. Dlatego też często wyjeżdżajš na zachód.

To bolšczka naszego systemu. Pielęgniarki wykonujš czynnoœci od prostych pielęgnacyjnych po skomplikowane administrowanie lekami, sš też członkami zespołów operacyjnych. Częœciej powinno się korzystać z pomocy pomocnika medycznego, który mógłby odcišżać pielęgniarki i wykonywać prostsze czynnoœci. Chciałbym też, by pielęgniarki korzystały z tych uprawnień, które już teraz majš, jak choćby wypisywania recept pacjentom przewlekle chorym. Taki pacjent nie powinien zapisywać się na wizytę u specjalisty tylko po to, by uzyskać receptę lub skierowanie.

Z punktu widzenia pacjenta największš patologiš sš absurdalne terminy oczekiwania do lekarzy i na zabiegi.

Jeœli przyjrzeć się kolejkom do endoprotez biodrowych czy leczenia zaćmy, to dzięki zeszłorocznemu finansowaniu tych dziedzin, gdzie były największe kolejki, zwiększono liczbę wykonywanych zabiegów i czeka się krócej. Zmniejszajš się też kolejki do niektórych zabiegów kardiologicznych. Musimy reagować punktowo i przeznaczać œrodki na grupy, które oczekujš najdłużej. Ale też system wymaga spojrzenia szerszego i należy wprowadzać skoordynowane programy. Dzięki olbrzymim nakładom na leczenie zawału serca przeżywalnoœć wczesna jest bardzo wysoka na tle innych krajów Europy. Niestety, po kilku latach jako kraj wracamy do œredniej. Bo zbyt rzadko pacjent potem trafia pod opiekę kardiologa.

Trzeba też pamiętać o tym, że nie powinno się iœć do specjalisty tak na wszelki wypadek, po wizycie u lekarza rodzinnego. Jeœli opieka lekarzy rodzinnych będzie na tyle wysokiej jakoœci, że większoœć chorób będzie mogła być przez nich leczona, to kolejki do specjalistów będš krótsze. Obecnie jednak trzeba poprawić dostępnoœć do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Minister zdrowia, majšc nawet najlepszy program, musi mieć silnš pozycję politycznš, by nie przegrać w Sejmie. Jak jest z panem? Był pan zastępcš wicepremiera Jarosława Gowina w resorcie nauki. Ma pan jego parasol nad sobš?

Nie mam żadnego parasola nad sobš, choć mam nadzieję, że dzięki rocznej współpracy zyskałem życzliwoœć wicepremiera Gowina. Przyznam, że poznałem go dopiero, gdy trafiłem do pracy w jego resorcie. Od zawsze miałem poglšdy prawicowe, głosowałem na PiS i ideowo ta formacja polityczna jest mi bliska. Od jakiegoœ czasu przedstawiałem swoje propozycje i wizję zmian w systemie ochrony zdrowia i dlatego zostałem zaproszony i powołany do rzšdu Mateusza Morawieckiego.

Jednš z pierwszych informacji, które media podały po pana nominacji, było przypomnienie, że przed kilkoma laty podpisał pan tzw. deklarację wiary przygotowanš przez dr Wandę Półtawskš.

Podpisałem deklarację sumienia, jak to wtedy nazywaliœmy, w trakcie debaty nad prawem do klauzuli sumienia. Decyzje etyczne sš wpisane w zawód lekarza od czasu Hipokratesa. Dlatego podpisanie deklaracji było wyrazem poparcia dla klauzuli, która wówczas była bardzo atakowana. Na szczęœcie Trybunał Konstytucyjny w 2014 roku przecišł tę dyskusję, uznajšc w pełnym składzie prawo lekarza do klauzuli sumienia.

Ja zresztš lubię szczeroœć i jasne sytuacje. Jestem katolikiem, dokument napisany przez dr Półtawskš być może jest napisany nieco już dzisiaj archaicznym językiem, ale wyraża treœci, które wynikajš z nauczania Koœcioła.

Dla lewicy to jednak jest problem, bo twierdzi, że lekarz powinien zajmować się leczeniem, nie zaœ narzucaniem swego œwiatopoglšdu.

Nie narzucam nikomu mojego œwiatopoglšdu, a jedynie go uczciwie i otwarcie wyrażam. Czy katolicy, których jest w Polsce 90 proc., powinni być pozbawieni możliwoœci sprawowania funkcji publicznych?

Pański poprzednik był krytykowany przez opozycję, za decyzje, które miały według niej charakter œwiatopoglšdowy, takie jak cofnięcie finansowania in vitro z budżetu, czy dostępnoœć pigułek „dzień po" tylko na receptę. Jakie jest pana stanowisko?

Dwa lata temu obywatele powierzyli władzę w Polsce Prawu i Sprawiedliwoœci. Ta formacja polityczna od zawsze reprezentuje moralne wartoœci wypływajšce z kultury chrzeœcijańskiej.

Jakie ma pan stanowisko w sprawie ustawy zaostrzajšcej prawo aborcyjne?

Sprawa aborcji od wielu lat budzi ogromne emocje. W demokracji tego typu spory rozstrzygane sš przez parlament. Choć uważam, że dzieci z zespołem Downa sš takimi samymi ludŸmi jak pan czy ja.