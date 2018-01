Cejrowski do lekarza niechętnego PiS: Nie lubię pana, ale popieram

Działa Pan dla dobra pacjentów z PiS, choć jednoczeœnie jest Pan dla nich wredny - pisze podróżnik i publicysta Wojciech Cejrowski do lekarza, który zadeklarował, że nie będzie leczył zwolenników Prawa i Sprawiedliwoœci.

"W tym gabinecie nie obsługujemy pacjentów z PiS, ponieważ wyposażenie zostało zakupione z dotacji z funduszy WOŒP" - kartkę z takim napisem wywiesił na drzwiach swojego gabinetu lekarz Wojciech Wieczorek z Rumii. Został zwolniony.

Na zachowanie medyka zareagował Wojciech Cejrowski, komentujšc zdarzenie na swoim profilu na Facebooku.

Tłumaczy: "wolę wiedzieć takie rzeczy zanim wejdę i zanim on mnie otruje, zamiast wyleczyć".

Cejrowski uważa, że poza konstytucyjnš gwarancjš wolnoœci słowa ważna jest również klauzula sumienia, i jeœli lekarz pacjentów nie lubi i leczyć ich nie chce - powinien mieć takš możliwoœć.

"Panie doktorze, nie lubię Pana, ale w tej sprawie popieram - działa Pan dla dobra pacjentów z PiS, choć jednoczeœnie jest Pan dla nich wredny" - napisał Cejrowski.

Podróżnik jest zdania, że zmuszanie lekarza do leczenia pacjentów, do których czuje niechęć, spowoduje, że będzie on ich leczył Ÿle.