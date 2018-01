Sondaż: Kto ma rację w sporze o służbę zdrowia

Lekarze czy minister zdrowia? Kto ma rację w sporze o służbę zdrowia? Polacy nie majš wštpliwoœci - pokazał sondaż SW Research dla serwisu rp.pl.

Według szacunków ministerstwa zdrowia umowy ze zgodš na przedłużenie czasu pracy powyżej 48 godzin tygodniowo wypowiedziało ponad 3,5 tys. lekarzy rezydentów i specjalistów. Dane Porozumienia Rezydentów OZZL mówiš o blisko 5 tys. takich osób.

- Problemy kadrowe dyrektorów szpitali nie majš zwišzku z akcjš wypowiadania przez lekarzy klauzul opt-out - ocenił szef resortu zdrowia Konstanty Radziwiłł. - Po prostu rzeczywiœcie jest w Polsce za mało lekarzy - przyznał minister w programie #RZECZoPOLITYCE.

Minister @Radziwill_K dla @JNizinkiewicz @rzeczpospolita: Nie mam wštpliwoœci, że istnieje bardzo daleko idšca zbieżnoœć między postulatami deklarowanymi przez lekarzy rezydentów i tym co robimy, co już zrobiliœmy, co zamierzamy zrobić.

Więcej tu: https://t.co/FV55qCuusx — Ministerstwo Zdrowia (@MinZdrowia) 5 stycznia 2018

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Niech Konstanty Radziwiłł albo premier Morawiecki pojadš do zamykanych szpitali, skšd dzieci sš wywożone do innych i powiedzš tam, że majš plan, że za 6 lat będzie lepiej - mówił Tomasz Siemoniak (PO).

Minister @Radziwill_K na Komisji Zdrowia: Systemowo zwiększamy wynagrodzenia lekarzy-rezydentów, a także wynagrodzenia innych pracowników medycznych. https://t.co/Z81IyFcdxd — Ministerstwo Zdrowia (@MinZdrowia) 3 stycznia 2018

Wieloletni Plan Finansowy Państwa (przyjęty 25.04.2017r) zakładał osišgnięcie 5,5% PKB na Ochronę Zdrowia dopiero w 2060 roku! @MorawieckiM @PremierRP Przykro nam, że Ochrona Zdrowia dla kolejnego Rzšdu nie była i nadal nie jest priorytetem.. https://t.co/jAAgdDuLQi pic.twitter.com/ehliUf50qo — Rezydenci OZZL (@PR_OZZL) 5 stycznia 2018

Platforma Obywatelska w przyszłym tygodniu złoży w Sejmie wniosek o wyrażenie wotum nieufnoœci wobec Konstantego Radziwiłła.

Nieco ponad połowa badanych Polaków (51 proc.) uważa, że lekarze majš rację w sporze o służbę zdrowia. Blisko 18 proc. ankietowanych przekonujš raczej argumenty resortu zdrowia, a niemal trzech na dziesięciu ankietowanych nie zabiera głosu w tej sprawie.

- W podziale na płeć co pišty mężczyzna uważa, że to resort zdrowia ma rację w tej kwestii, a ponad połowa kobiet ma odmienne zdanie. Częœciej rację w sporze lekarzom przyznajš osoby powyżej 50. roku życia (60 proc.), ankietowani o wykształceniu œrednim (53 proc.), respondenci o dochodzie powyżej 5000zł (61 proc.) oraz badani z miast od 200 do 499 tysięcy mieszkańców (61 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

- W tym proteœcie zrozumienie ze strony społeczeństwa to najwyższa wartoœć – podkreœla prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz w rozmowie z serwisem rp.pl.

Przypadek lekarzy z województwa œwiętokrzyskiego powinien stanowić bardzo poważne ostrzeżenie dla ministra zdrowia.