Fiasko rozmów rezydentów z ministrem zdrowia

Fiaskiem zakończyły się rozmowy, podczas których minister zdrowia miał przedstawić rezydentom "pakiet rozwišzań" poprawiajšcych ich sytuację. - Jesteœmy bardzo rozczarowani tym spotkaniem - mówiš rezydenci. - Żeby doszło do porozumienia, muszš go chcieć obie strony - ripostuje minister.

Rozmowy, rozpoczęte ok. godz. 17.30 w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta, nie przyniosły rozwišzania napiętej sytuacji w służbie zdrowia. W spotkaniu, oprócz rezydentów i ministra zdrowia, brał również Marek Suski, szef Gabinetu Politycznego premiera.

Rezydenci z ministrem zdrowia się nie dogadali. Ponoć miał im powiedzieć, że musiałby się zdarzyć cud, żeby teraz podnieœć nakłady na służbę zdrowia. Nasza sytuacja ekonomiczna (ta œwietna), nie pozwala na dołożenie teraz pieniędzy. — Marek Kacprzak (@MarekKacprzak) 5 stycznia 2018

Po spotkaniu Konstanty Radziwiłł stwierdził, że z prawdziwym żalem przyjšł fakt, iż już od poczštku rozmów rezydenci chcieli rozmawiać "wyłšcznie na temat pieniędzy".

- Te pienišdze sš już zagwarantowane w systemie służby zdrowia, wzrastajšce, ogromne pienišdze. W cišgu 10 lat to 547 mld złotych - mówił Radziwiłł.

Zdaniem ministra pienišdze te dajš "podstawy do dużego optymizmu w służbie zdrowia. - Ale państwo rezydenci mówiš: trzeba więcej, trzeba szybciej. Odpowiedziš na to był przygotowany jeden z punktów proponowanego im porozumienia: rzšd uczyni wszystko, aby wzrost œrodków finansowych przeznaczony na ochronę zdrowia był szybszy od przewidzianego w ustawie z dnia 27 listopada, gwarantujšcej stopniowy wzrost do 6 proc. PKB w 2025 roku - cytował Radziwiłł.

Minister zdrowia jest zdania, że była to propozycja wychodzšca daleko na przeciw oczekiwaniom pracowników służby zdrowia, nie tylko rezydentów.

- Chciałem, żeby porozumienie, które podpiszemy w obecnoœci rzecznika Praw Pacjenta było gwarantem, że sprawy będš widziane przez pryzmat dobra pacjenta - zapewniał Radziwiłł. Mówił też, że porozumienie miało dotyczyć nie tylko spraw finansowych, ale i organizacyjnych - zakładało m.in. zadekretowanie maksymalnego okresu oczekiwania pacjentów na wizyty u specjalistów czy informatyzacji w służbie zdrowia, i wielu innych postulatów rezydentów.

Rezydenci: Jesteœmy rozczarowani i zmęczeni

- Z żalem muszę powiedzieć, że jesteœmy bardzo rozczarowani, ani minister Radziwiłł, ani minister Suski byli do tego spotkania kompletnie nieprzygotowani. Usłyszeliœmy propozycje ministra zdrowia i rzšdu, i to było najbardziej żałosne w całym tym spotkaniu. Minister, majšc przyzwolenie premiera rzšdu, powiedział, że rzšd dołoży wszelkich starań, by nakłady na służbę zdrowia wzrosły, o ile pozwoli na to sytuacja gospodarcza. To jest brak szacunku dla nas - mówił Jarosław Biliński

- Nie została spełniona podstawowa zasada punktu negocjacyjnego - nie ma konkretyzacji tego punktu.To jest tak, jak obiecanie komuœ: albo coœ będzie, albo nie będzie - mówił przedstawiciel rezydentów.

Rzecznik Praw Pacjentów: ubolewam

- Ubolewam, że nie doszło dla dobra pacjentów do porozumienia - powiedział po spotkaniu Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Powiedział, że rozmowa dotyczyła wyłšcznie kwestii nakładów na służbę zdrowia i wyraził ubolewanie, że nie rozmawiano na przykład również o zmniejszeniu kolejek do lekarzy specjalistów czy biurokracji w służbie zdrowia.

Zadeklarował, że jego biuro jest otwarte dla obu stron do dalszych rozmów.

Skończyło się na deklaracjach

Dziœ rano Konstanty Radziwiłł zapowiedział, że podczas popołudniowych rozmów przedstawi rezydentom "pakiet rozwišzań", które według niego zapewniłyby im atrakcyjniejsze warunki pracy.

Rezydenci z kolei deklarowali gotowoœć pójœcia na "szereg ustępstw", ale zastrzegali, że czekajš na konkretne ustalenia.

- Jesteœmy gotowi obniżyć postulat z 6,8 proc. PKB na 6, ale musimy otrzymać gwarancję, że nastšpi to szybciej niż w 2025 roku - mówił wiceprzewodniczšcy Porozumienia Rezydentów OZZL Jarosław Biliński. Podkreslił, że rezydenci sš gotowi dać władzy "czas przejœciowy" i jeszcze przez jakiœ czas pracować ponad siły i wymiar Kodeksu pracy, ale muszš zobaczyć œwiatło w tunelu.

- I tym œwiatłem w tunelu będš formalne, konkretne deklaracje - odpowiedŸ na nasze postulaty - powiedział Biliński.

- Jeœli chodzi o postulaty płacowe - ministerstwo i rzšd muszš pokazać niejako symbolicznie, że doceniajš pracowników i muszš być formalnie zagwarantowane godne pensje dla pracowników ochrony zdrowia. Aby wracali do Polski i do pracy w zawodzie oraz z sektora prywatnego do publicznego - mówili przedstawiciele rezydentów.

Przypomnieli, że na poczštku tego tygodnia napisali do premiera Morawieckiego list z proœbš o spotkanie, a dzisiejsze rozmowy z ministrem Radziwiłłem traktujš jako "etap poœredni".